Startup que ‘trapaceia em tudo’ oferece até US$ 1 milhão para engenheiros

A Cluely, startup que ‘te ensina a trapacear em tudo’, está oferecendo salários altos para atrair profissionais de elite. Segundo o CEO e cofundador Chungin “Roy” Lee, engenheiros podem receber até US$ 1 milhão em salário-base, enquanto designers têm proposta salarial entre US$ 250 mil e US$ 350 mil, além de participação acionária.

Esses valores superam amplamente a média do mercado em São Francisco, onde engenheiros iniciantes ganham cerca de US$ 75 mil e seniores chegam a US$ 235 mil, enquanto designers têm salários entre US$ 80 mil e US$ 172 mil, dependendo do nível.

Crítica ao modelo tradicional e aposta na cultura e excelência

Roy Lee publicou no LinkedIn uma crítica ao modelo tradicional de remuneração em startups, que costuma pagar abaixo do mercado em dinheiro e compensar com pequenas participações acionárias, apostando na “missão” da empresa para manter talentos. Para ele, esse modelo está ultrapassado e a compensação em dinheiro alta deve ser o novo padrão.

O cofundador reforça que, hoje, startups não precisam de centenas de funcionários, mas sim de poucos profissionais “killers” que trabalhem com extrema velocidade e foco. Segundo o CEO, com a equipe certa e prioridades claras, é possível atingir US$ 10 milhões em receita anual recorrente (ARR) em menos de seis meses e com menos de 20 pessoas no time.

A publicação do fundador reforça que para vencer no mundo das startups é preciso excelência em tudo. “Se você quer vencer, precisa ser de elite em tudo. Inclusive em compensação”, concluiu.

Processo seletivo rigoroso e visão para a equipe

O CEO afirmou ainda que está revisando pessoalmente todas as candidaturas e que o único critério para aprovação é a qualidade do portfólio, ignorando escolaridade, experiência, idade ou cidadania. Cerca de 1 em cada 100 portfólios é aprovado para entrevista, buscando montar uma equipe pequena, porém altamente qualificada e rápida.

“Grande parte do conselho tradicional para startups é lixo e você não deveria seguir. Arrisque alto. Trabalhe duro”, conclui Roy Lee.