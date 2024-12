Quanto custa comprar um imóvel em SP?

Quem é ou convive com os millennials ou geração Z provavelmente já ouviu a frase “na minha vez ficou mais caro”. E ficou mesmo, seja pela especulação imobiliária, oferta e demanda e desenvolvimento dos bairros, que são só alguns fatores que impactam no preço de um imóvel hoje.

Comparado a outras grandes cidades do mundo, São Paulo não tem os imóveis mais caros, mas muitas vezes o poder monetário dos brasileiros não pode ser comparado ao de outros países. Dito isso, afinal, quanto custa comprar um imóvel em São Paulo?

A EXAME fez uma média com base no preço dos imóveis de todos os bairros da cidade, além de montar um ranking com os preços mais caros e mais baratos de imóveis em SP.

Na média, quanto custa comprar um imóvel em São Paulo?

Existem muitas variáveis para responder quanto custa comprar um imóvel em São Paulo. Tudo vai depender do bairro escolhido, do tamanho do imóvel e da valorização do bem ao longo dos anos.

Com base nas informações da Prefeitura de São Paulo, que divulgou os valores dos imóveis transacionados no primeiro semestre de 2024, foi possível analisar o ticket médio de todos os bairros da cidade.

Por exemplo, ao comprar um imóvel na Casa Verde, bairro da Zona Norte, o ticket médio é por volta de R$500 mil. Já na região da Santa Cecília, Centro de São Paulo, o valor chega ao dobro, cerca de R$1 milhão.

Se fizermos uma média com os tickets médios de todos os bairros da cidade, custa cerca de R$ 818.221,00 para comprar um imóvel em São Paulo.

Ranking dos bairros mais caros de SP

O valor médio para comprar um imóvel em SP fica mais alto exatamente porque os bairros mais caros possuem imóveis com valores bem maiores do que os demais. Isso inclui imóveis com metragens significativas e regiões supervalorizadas. Confira a lista:

Jardim Europa : R$7,8 milhões Jardim Paulistano : R$5,9 milhões Vila Nova Conceição : R$5,8 milhões Itaim Bibi : R$2,8 milhões Jardim América : R$2,6 milhões

Ranking dos bairros mais baratos de SP

Por outro lado, também existem oportunidades de imóveis bem mais baratos, porém já posicionados em bairros periféricos, que não possuem a mesma infraestrutura dos bairros luxuosos. Veja o ranking:

Cidade Tiradentes : R$99 mil; José Bonifácio : R$187 mil. Guaianases : R$200 mil. Iguatemi : R$210 mil; Sé : R$234 mil.

Outros gastos na hora de comprar um imóvel

Para além do valor da propriedade, existem outros gastos na hora de comprar um imóvel. Veja no detalhe para não se surpreender com gastos que não eram esperados:

1. ITBI

O ITBI é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Trata-se de um imposto municipal para que seja realizada a transferência da propriedade. Em São Paulo, é cobrado 3% do valor. Então, por exemplo, ao adquirir um apartamento na Sé, por R$250 mil, o valor do ITBI será de cerca de R$7 mil reais.

2. Escritura pública

Quando o imóvel é comprado à vista, é necessário fazer uma escritura pública em um cartório. O valor varia em São Paulo. Utilizando o mesmo exemplo anterior, um imóvel na Sé teria um preço médio de escritura de R$4 mil, já que é o valor tabelado para a cidade com base nos imóveis de até R$500 mil.

3. Taxas de financiamento

Se a opção for financiar o imóvel, também é preciso ficar atento às taxas e juros do financiamento, que pode variar de acordo com o tipo de financiamento e banco escolhido. Esse valor independe do local que o imóvel será adquirido.

4. Corretagem

Se um corretor te auxiliou com todo o processo de compra do imóvel, ele também tem direito a uma comissão. A porcentagem no Brasil é de cerca de 6% do valor do imóvel, mas tudo isso é decidido durante a negociação.

Essas são algumas taxas que você pode encontrar no caminho ao comprar um imóvel em São Paulo, mas também é importante se atentar com o valor da mudança, reformas e outros reparos. Comprar um imóvel na cidade requer planejamento, mas o que não faltam são opções no mercado para investir.