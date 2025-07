Veja os dois erros que podem afundar sua ideia de negócio, segundo professora de Harvard

Transformar uma boa ideia em uma empresa de verdade exige mais do que inspiração e entusiasmo.

Para Julia Austin, professora da Harvard Business School e autora do livro After the Idea: What It Really Takes to Create and Scale a Startup, dois erros muito comuns são responsáveis por derrubar até mesmo os projetos mais promissores: a falta de validação de mercado e a ausência de um planejamento estrutural robusto.

As informações foram retiradas de CNBC Make It.

Profissionais de finanças precisam fazer as perguntas certas

Esse comportamento impulsivo, segundo ela, é um erro fatal — especialmente para quem está em busca de construir um negócio escalável e financeiramente viável. A lição é especialmente relevante para profissionais de finanças corporativas.

Entender o mercado, mensurar a demanda real e avaliar a viabilidade financeira de um novo produto ou serviço não é apenas uma etapa do planejamento: é um imperativo estratégico.

“Quem são meus clientes? O que eles querem?” — essas são, segundo Austin, as perguntas mais importantes a serem feitas antes de qualquer investimento.

Mais do que dados superficiais ou validação via redes sociais, Austin recomenda pesquisas etnográficas e prototipagem com usuários reais. É esse tipo de análise aprofundada que permite identificar se há potencial de receita, retorno sobre investimento e espaço para expansão — pilares fundamentais para decisões financeiras bem embasadas.

Planejamento é tão importante quanto a ideia

Outro ponto crítico apontado por Austin é o despreparo estrutural. Muitos empreendedores subestimam o trabalho de montar a empresa como um todo, incluindo a cultura organizacional, o plano de contratações e os processos internos. “Trata-se de construir uma companhia inteira”, alerta.

Do ponto de vista da gestão financeira, negligenciar essa etapa pode resultar em desequilíbrio de custos, contratações mal planejadas, desperdício de recursos e impactos diretos na saúde econômica do negócio.

Mover-se devagar para crescer com consistência

A autora defende uma abordagem que ela resume na frase “mover-se devagar para ir rápido”. Isso significa que, antes de acelerar o crescimento, é preciso ter uma fundação sólida.

Em termos práticos, isso exige do profissional de finanças a capacidade de projetar receitas futuras, estimar a base de clientes, mapear a estrutura necessária para atendê-los e, a partir disso, planejar contratações e investimentos com precisão.

Austin sugere que os empreendedores imaginem seus negócios seis a doze meses no futuro: quais serão os produtos? Quantos clientes estarão ativos? Qual será a receita estimada? E, principalmente, qual o tamanho da equipe necessária para alcançar essas metas?

Essas respostas ajudam a desenhar um organograma estratégico e evitar decisões erradas que podem custar caro mais adiante.

Execução, timing e estrutura: os diferenciais das finanças corporativas

O alerta se estende a quem acredita que a velocidade é a chave do sucesso. Segundo a especialista, muitos fundadores têm medo de serem ultrapassados pela concorrência e apressam o processo. Mas ela lembra: “O Google não foi o primeiro motor de busca. O Facebook não foi o primeiro app de mídia social”. O diferencial, diz ela, está na execução, no timing — e, claro, na solidez financeira por trás das decisões.

Em um ambiente onde inovação e disrupção são palavras de ordem, o profissional de finanças que compreende a importância da validação de mercado e da estruturação organizacional se destaca não apenas por sua capacidade analítica, mas por sua visão estratégica.

