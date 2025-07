Por que marcas estão investindo em newsletters autorais com tom de conversa — e não de venda

Hoje, a lógica mudou. Em vez de usar o e-mail como apenas mais um canal de comunicação, muitas marcas passaram a tratá-lo como uma conversa direta, quase íntima, com o consumidor.

O tom ficou mais pessoal, o conteúdo mais editorial e o foco passou a ser valor e não venda imediata.

É uma virada que tem tudo a ver com construção de comunidade, reputação e afinidade.

Se você quer dominar as melhores estratégias para vender nas redes sociais, acompanhe esse treinamento sobre marketing da EXAME e Saint Paul; apenas R$ 37,00 e com três horas de carga horária. Inscreva-se aqui

A newsletter virou um espaço de troca

A Glossier, marca que vende produtos de beleza, foi uma das pioneiras nesse movimento. A marca, que nasceu com o blog Into The Gloss, entendeu desde cedo que suas consumidoras não queriam só comprar um hidratante, mas saber como outras mulheres cuidavam da pele, quais produtos funcionam e que histórias existiam por trás de cada rotina.

Na prática, isso virou uma newsletter autoral, com tom de conversa entre amigas e escrita cuidadosa. Os produtos aparecem, mas como extensão da narrativa, não como protagonista. A venda é consequência da confiança e não o ponto de partida.

A Arezzo seguiu caminho parecido com sua newsletter ‘Faz Sentido’. A proposta é: oferecer conteúdo que acompanhe a mulher em diferentes momentos, com leveza, reflexões e estilo.

A cada edição, a marca compartilha tendências, sensações, sentimentos e observações sobre o cotidiano feminino, sempre com texto fluido, delicado e sem pressa.

A marca reforça seu posicionamento de forma sutil e afetiva. A consumidora sente que está sendo ouvida e não só impactada.

Se você quer dominar as melhores estratégias para vender nas redes sociais, acompanhe esse treinamento sobre marketing da EXAME e Saint Paul; apenas R$ 37,00 e com três horas de carga horária. Inscreva-se aqui

O que isso ensina sobre branding e conteúdo?

Marcas que apostam em newsletters autorais estão construindo relacionamento, não só campanhas. Isso exige:

Tom autêntico e consistente;

Curadoria com propósito;

Menos gatilhos, mais verdade.

A venda pode até começar no clique, mas a fidelidade começa na leitura. Quando uma marca ocupa o inbox do público com respeito, voz e valor, ela deixa de ser ruído e vira companhia. E é essa presença constante, cuidadosa, relevante — que constrói marcas que duram.

Destaque-se no mercado com estratégia e performance

Seja qual for o tamanho da empresa ou o estágio da sua carreira, acompanhar — e aplicar — as tendências do mercado pode ser o diferencial que o separa da concorrência.

De olho nisso, a EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Marketing: Branding e Performance.

Esse é um treinamento virtual e com certificado, apresentado por Leonardo Cirino, que revela o caminho para conquistar uma posição de liderança nas áreas de Marketing. Durante o treinamento, os alunos irão aprender como:

Transformar desafios complexos em oportunidades de crescimento;

Liderar estratégias de branding e performance;

Impulsionar as vendas dentro da empresa.

Todo esse conteúdo, que soma 3 horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo com Cirino), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.

Lidere estrategicamente o marketing da sua marca e posicione ela no topo com o pré-MBA da EXAME + Saint Paul; são quatro aulas (com três horas de duração) e com direito a um certificado para turbinar seu currículo. Não perca tempo! Acesse aqui e garanta a sua vaga