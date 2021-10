Meta ou Horizon? Veja as apostas para o novo nome do Facebook

por Vlad Savov, da Bloomberg

A informação de que o Facebook planeja mudar seu nome corporativo gerou muita especulação online, e especialistas do setor se apressaram em registrar seus palpites.

Sugestões no Twitter incluíam nomes simples como “FB” e um retorno ao “The Facebook”. O portal The Verge, que divulgou o plano na terça-feira, disse que o novo nome poderia ter algo a ver com “Horizon”, em referência à plataforma de realidade virtual em desenvolvimento pela empresa. E se encaixaria na ambição do CEO Mark Zuckerberg para que, futuramente, o Facebook seja mais conhecido por seu metaverso - a proposta da moda de que a próxima evolução na conectividade online terá pessoas vivendo, trabalhando e interagindo em um mundo virtual imersivo - do que por sua rede social.

“Meta” também seria uma opção apresentada por outras pessoas, entre elas Samidh Chakrabarti, o ex-chefe de integridade cívica da empresa. O endereço na web “meta.com” atualmente redireciona para meta.org, site de uma ferramenta de descoberta de pesquisa biomédica desenvolvida sob a direção da Chan Zuckerberg Initiative, cofundada pelo CEO do Facebook. Isso sugere que Zuckerberg tem uma vantagem inicial sobre qualquer outro concorrente que busque garantir o nome definitivo de uma empresa de metaverso.

O objetivo do novo nome seria reposicionar o Facebook como uma empresa de metaverso, disse o The Verge. Com isso, aplicativos e serviços como Facebook, Instagram e WhatsApp manteriam sua marca sob uma nova estrutura de controle, não muito diferente da praticada pelo Google e sua controladora Alphabet. O Facebook não quis comentar o artigo da The Verge.

My best guess for the new name: "Meta"

But I'd prefer something more classic like simply "A Mark Zuckerberg Production"

— Samidh (@samidh) October 20, 2021