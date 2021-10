Facebook planeja adotar novo nome para renovar imagem, diz site

O Facebook está planejando adotar um novo nome para se concentrar no metaverso e deve anunciar a mudança na próxima semana, publicou o The Verge na terça-feira, citando uma fonte.

O presidente do Facebook, Mark Zuckerberg, tem falado sobre o metaverso desde julho, e o grupo tem investido fortemente em realidade virtual e realidade aumentada, desenvolvendo hardwares como óculos de realidade aumentada e tecnologias de pulseira.

A mudança deve posicionar o negócio como carro-chefe dos muitos produtos de uma empresa que supervisiona marcas como Instagram e WhatsApp, segundo a reportagem. O Google adotou essa estrutura quando se reorganizou em uma holding chamada Alphabet, em 2015. O Facebook disse que não comenta "boatos ou especulações".

Se for verdade, a reformulação faria sentido, já que a marca Facebook se torna menos importante para o grupo que busca renovar a imagem manchada pela investigação regulatória e legal de como lida com a segurança do usuário e com discursos de ódio.

"Isso reflete a expansão dos negócios do Facebook. E acho que a marca Facebook provavelmente não é a maior, considerando todos os eventos dos últimos anos", disse o analista de internet James Cordwell, da Atlantic Equities.

O Facebook está sob ampla investigação global sobre suas práticas de moderação de conteúdo e danos vinculados às suas plataformas, com documentos internos vazados por um denunciante formando a base para uma audiência no Senado dos Estados Unidos.

No mês passado, o Facebook nomeou Andrew Bosworth, que chefia os esforços de realidade aumentada e realidade virtual da empresa de mídia social, incluindo produtos como o fone de ouvido Oculus Quest VR, como diretor de tecnologia.

Zuckerberg planeja falar sobre a mudança de nome na conferência anual Connect da empresa em 28 de outubro, mas pode ser revelado antes, disse a Verge.