Uber entra no ramo dos fretados e expande serviços para empresas

Pegar um Uber para o trabalho acaba de ganhar um novo significado. A empresa de tecnologia anuncia nesta quarta-feira, 12, o lançamento no Brasil do Uber Shuttle para empresas, um serviço de transporte coletivo de funcionários.

O novo produto vai ajudar no deslocamento de funcionários na ida e volta do trabalho em veículos com capacidade para 10 a 50 pessoas.

Segundo Tavane Gurdos, diretora da Uber para Empresas na América Latina, o lançamento segue a tendência da diversificação de benefícios corporativos

"Temos percebido que as empresas têm buscado cada vez mais oferecer benefícios que sejam interessantes para seus funcionários e façam sentido para o negócio”, diz.

Com o produto, os funcionários podem reservar uma vaga em veículos fretados de maneira similar a como o usuário já está acostumado a chamar um carro pelo aplicativo. Será possível conferir a rota e paradas e pontos de embarque do veículo.

Assim, a tecnologia continua fazendo a intermediação das viagens, conectando empresas de transporte com empresas interessadas na nova função.

A novidade chega ao Brasil no mesmo mês que a empresa divulgou que deixará de fazer entregar de restaurantes. A Uber Eats citou "mudança de estratégia" para focar apenas em entrega de supermercados e outras lojas, além de pacotes.

Na América Latina, o Brasil é o líder no segmento de soluções para empresas e mostra uma forte tendência de crescimento, de acordo com a companhia. O braço do negócio oferece soluções para empresas administrarem entregas e oferecerem benefícios de refeição e deslocamento para os funcionários.

No mundo, a Uber para Empresas teve uma receita bruta de 4,1 bilhões de dólares no terceiro trimestre de 2021. O resultado representa um aumento de 115% em comparação com o mesmo período de 2019.

Para levar seus funcionários a Sorocaba, a Toyota foi a primeira a fechar acordo para oferecer o serviço da Uber Shuttle como benefício.

Segundo Celso Simomura, diretor de RH e Administração da Toyota do Brasil, foi uma nova solução para se adequar à retomada de atividades no modelo híbrido após o longo período de home office.

“Era fundamental garantirmos a eles um transporte seguro e eficaz para que se sentissem à vontade nessa volta ao escritório”, afirma.