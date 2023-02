Trio elétrico de Ivete Sangalo no carnaval de Salvador será de aço Gerdau

Dentro da estratégia de conectar a marca à sociedade brasileira, pela primeira vez em sua história, a Gerdau terá uma ação na maior festa popular do Brasil, o Carnaval. A empresa será parceira do Bloco Coruja 2023, comandado pela cantora Ivete Sangalo, no Carnaval de Salvador, um dos mais populares do país.

Como será o trio da Ivete Sangalo?

Em mais uma parceria inédita com a artista, a maior empresa brasileira produtora de aço forneceu 13 toneladas de aço Gerdau 100% reciclável – equivalente à fabricação de 10 caminhões – para a nova estrutura do trio elétrico e do seu carro de apoio, criando uma cenografia ainda mais imponente e moderna para o bloco e elevando os aspectos de segurança.

A Gerdau, além de ser a maior empresa brasileira produtora de aço, é a maior recicladora de sucata metálica da América Latina, o que torna o aço da empresa um produto com intensidade carbônica menor que a média mundial do setor.

O que diferencia o aço da Gerdau?

Além da dimensão ambiental, o processo de reciclagem inclui mais de 1 milhão de pessoas, entre catadores, catadoras e cooperativas, em sua cadeia de geração de renda.

Do ponto de vista de inovação, o aço da Gerdau é um produto versátil, flexível e com características ideais para uma construção rápida, ágil, segura e com estética moderna.

O trio elétrico da Ivete Sangalo, reformado com aço Gerdau, estreará na abertura do Carnaval de Salvador na quinta-feira (16), com bloco pipoca no circuito Barra-Ondina. A Pipoca da Ivete terá transmissão ao vivo pela TV Globo.

Neste ano, de retorno da folia, o tema escolhido para o carnaval da cantora é inspirado no filme “De volta para o futuro”. O trio desfila no sábado (18) e na segunda (20) no mesmo circuito.

“Estamos muito orgulhosos de fazer parte de um dos maiores eventos do Brasil, que ocorre depois de dois anos de hiato, promovendo a cultura e a música do nosso País, em parceria com uma das maiores artistas do brasileiras”, afirma Pedro Torres, líder global de Comunicação Corporativa e Marca da Gerdau. “Essa parceria nasce de uma união de propósitos, pois o Carnaval de Salvador tem buscado cada vez mais soluções sustentáveis para o evento. Assim, o aço que gera oportunidades de transformação social para as pessoas que atuam no dia a dia da reciclagem de sucata metálica estará presente no trio elétrico da Ivete Sangalo, reafirmando nosso compromisso em impactar positivamente as regiões em que estamos presentes por meio da construção de um futuro ainda mais sustentável e, também, aproximar a marca Gerdau da sociedade”, completa.

O aço é sustentável?

O aço é um material 100% reciclável, que pode ser reciclado infinitas vezes sem perder suas propriedades. A reciclagem tem efeitos positivos na mitigação das mudanças climáticas: poupa recursos naturais, reduz o consumo de energia e a emissão de gases de efeito estufa.

Atualmente, a Gerdau possui uma das menores médias de emissão de gases de efeito estufa (CO₂e), de 0,90 t de CO₂e por tonelada de aço, o que representa aproximadamente a metade da média global de seu setor, de 1,91 t de CO₂e por tonelada de aço, segundo os dados de 2021 divulgados pela World Steel Association (worldsteel).

Em 2031, as emissões de carbono da companhia devem diminuir para 0,83 t de CO₂e por tonelada de aço. A empresa também assumiu a ambição de ser carbono neutro em 2050.