Como a Totvs quer apoiar as empresas brasileiras na aplicação de IA nos negócios

Nos últimos dez anos, a transformação digital foi sinônimo da digitalização de processos, integração de sistemas e busca por agilidade operacional — graças a inovações como computação em nuvem e mobilidade. Agora, na visão de Dennis Herszkowicz, CEO da Totvs, esse ciclo está pronto para uma nova fase.

“Se na última década o foco esteve na digitalização de processos e na migração para a nuvem, agora o próximo passo é usar a IA para extrair valor real dos dados e transformar a forma como as organizações tomam decisões e geram eficiência”, afirma o executivo.

Para o CEO do gigante brasileiro de tecnologia, protagonista no movimento da última década, a mudança não é só computacional. Ela também abrange aspectos estratégicos, culturais e estruturais dos negócios.

Na visão de Herszkowicz, o que está em jogo é a forma como as empresas brasileiras vão conseguir transformar dados em vantagem competitiva, integrando a IA aos seus sistemas e medindo resultados concretos. Nessa jornada, a Totvs pretende ser o parceiro ideal de organizações dos mais variados tamanhos.

Será um longo caminho: segundo o estudo Panorama IA nas empresas brasileiras, conduzido pela Totvs em 2025, metade das companhias do país ainda não usa IA de forma estruturada. Além disso, apenas 7% das companhias sabem extrair retorno do investimento em IA.

A lacuna entre expectativa e realidade, aponta Herszkowicz, está em três pilares fundamentais: qualidade dos dados, infraestrutura em nuvem e sistemas atualizados. “Se as organizações não conseguem calcular o retorno, significa que não extraem o máximo potencial da tecnologia — ou pior, que o investimento em IA tende a ser visto como um custo e não como uma alavanca estratégica”, diz o CEO.



Transformações profundas

Segundo Herszkowicz, 2026 será um ano-chave na escalada da inteligência artificial. Tecnologia com décadas de história, a IA vem passando por um boom desde novembro de 2022, com o surgimento dos primeiros assistentes de IA generativa, que se popularizaram com os mais diferentes usos.

O próximo passo é uma revolução que já está em curso, com a chegada dos agentes de IA. São sistemas capazes não só de executar tarefas, mas também de tomar decisões e orquestrar fluxos de trabalho de forma autônoma — inclusive acionando outros agentes.

Ao longo dos próximos meses, cada vez mais tarefas serão assumidas pelos agentes, inaugurando uma nova era para a inteligência artificial . “Estamos falando de sistemas que serão capazes de aprender, prever e agir de forma autônoma, o que exige uma nova mentalidade corporativa”, afirma o executivo.

Estudos recentes reforçam essa leitura do aumento da presença de IA nos negócios. De acordo com dados da consultoria McKinsey, 75% das organizações globais já testam ou implementam IA generativa, mas apenas 23% a incorporaram em processos centrais. Já o Fórum Econômico Mundial projeta que, até 2026, mais de 60% dos empregos exigirão algum nível de interação com IA — um salto que exige requalificação das pessoas, bem como novas estruturas de gestão de dados.

Nesse contexto, a Totvs quer ser o “trusted advisor” das empresas brasileiras, indo além do fornecimento de software. “Queremos atuar como conselheiros de confiança na jornada de transformação dos clientes. A Totvs está lado a lado das empresas, ajudando a planejar, executar e medir os impactos da nova digitalização”, explica Herszkowicz.

A Totvs entende que a aplicação real de IA nas empresas é uma jornada de três etapas. Primeiro, é importante ter softwares de gestão empresarial (ERP) atualizados, além disso, a migração para a nuvem é fundamental. Por fim, mas não menos importante, é fundamental investir na organização e qualidade dos dados, já que a IA depende diretamente dessas informações para gerar valor.

De acordo com o CEO, empresas de diversos setores, por exemplo, agronegócio, indústria e distribuição, já vêm colhendo resultados concretos. Entre os exemplos, estão a redução de custos operacionais, ganhos de previsibilidade e até mesmo melhorias na tomada de decisão.

Salto de produtividade

Conhecida ao longo de décadas por produzir softwares de gestão empresarial, a Totvs também prepara o lançamento de seus próprios agentes de IA. “Nossos Agentes de IA Totvs serão sistemas autônomos e especialistas capazes de executar tarefas, analisar contextos e tomar decisões dentro dos sistemas Totvs. Eles ampliarão as capacidades humanas e trarão eficiência operacional em tempo real”, projeta Herszkowicz.

Para o executivo, a inovação ajudará na transição do paradigma de Software as a Service (SaaS) para o de Task as a Service (TaaS), permitindo que os profissionais se dediquem a funções mais estratégicas. “Na prática, os Agentes de IA Totvs ajudarão nossos clientes a automatizar rotinas complexas, liberar tempo das equipes e gerar insights de alto valor para a gestão.” Além disso, outro diferencial da empresa no mercado será a integração dos agentes a seu ecossistema de soluções.

Referência brasileira em IA

Com mais de R$ 3 bilhões investidos em pesquisa e desenvolvimento nos últimos cinco anos, a Totvs aposta em inovação contínua, infraestrutura própria de nuvem (Totvs Cloud) e recursos inteligentes embarcados em seus sistemas. A meta é clara: consolidar-se como a principal referência em inteligência artificial aplicada aos negócios no Brasil.

“Aqui na Totvs, enxergamos a IA como uma força de ampliação das capacidades humanas, sendo um recurso que permite às empresas operar com mais agilidade, previsibilidade e inteligência”, complementa o CEO. “Com base em dados, conhecimento setorial e inovação contínua, apoiamos nossos clientes a tomar decisões mais assertivas e preparar suas organizações para o futuro.”

Essa posição é sustentada também pela capilaridade: hoje, a Totvs está presente em todos os estados do país, atendendo empresas de todos os portes e setores. “Temos uma proximidade que poucas empresas globais possuem. Isso nos permite oferecer soluções aderentes, suporte regionalizado e uma parceria de longo prazo com as empresas brasileiras”, ressalta o executivo, que busca auxiliar empresas de todos os tamanhos.

É um papel relevante dentro da economia brasileira: hoje, segundo o IBGE, mais de 95% das empresas brasileiras têm até 100 funcionários. Boa parte delas ainda está dando os primeiros passos em sua nova transformação digital, o que, para Herszkowicz, torna o papel da Totvs ainda mais relevante.

Hoje, a companhia atua por meio de três unidades de negócio complementares:

Totvs Gestão , que concentra o portfólio de ERPs, sistemas de RH e soluções verticais;

RD Station , que adiciona inteligência em marketing, vendas e relacionamento com clientes; e

Totvs Techfin , que oferece serviços financeiros de crédito B2B e pagamentos integrados aos sistemas de gestão

“Com três unidades totalmente integradas conseguimos atuar de ponta a ponta, ajudando empresas a operarem com mais eficiência, conquistarem novos clientes e ampliarem seus resultados”, afirma Herszkowicz.