Quer trabalhar na Tesla? Na montadora, salário menor é compensado por ações

A Tesla atrai milhões de candidatos a emprego anualmente. Os poucos que recebem ofertas geralmente enfrentam uma aposta calculada: aceitar um salário-base menor adiantado pela chance de um pagamento futuro potencialmente lucrativo.

O Business Insider teve acesso um banco de dados interno de salários da Tesla, cobrindo quase 100.000 funcionários em dezembro de 2021. Esses dados, juntamente com registros públicos e entrevistas com pessoas que trabalharam para a montadora, revelam a estratégia de pagamento da empresa. A Tesla oferece salários-base mais baixos do que seus pares de tecnologia e automotivos, mas oferece concessões substanciais de ações.

Usando o banco de dados interno de salários da Tesla, o BI analisou o salário-base médio para cerca de 13.000 funcionários assalariados em tempo integral, baseados nos EUA, nas categorias de empregos internos que a Tesla usa para definir trabalhadores em unidades de negócios, como engenharia ou gerenciamento de dados.

O salário-base para esses cargos, que incluem diretores de engenharia e gerentes que trabalham nos centros de serviço da Tesla consertando veículos, varia de cerca de US$ 35.000 a US$ 324.000, de acordo com os dados.

Nove trabalhadores atuais e antigos disseram ao BI que a estrutura de pagamento permaneceu em grande parte em vigor desde dezembro de 2021 e é, em última análise, parte da busca do bilionário Elon Musk para contratar apenas os trabalhadores mais "hardcore".

"Todo o sistema é configurado para encontrar os fanáticos", disse um trabalhador atual da Tesla com conhecimento do processo de contratação da empresa. "Eles poderiam obter um salário melhor em outro lugar, mas queremos as pessoas que são 'Tesla obstinadas'."

Disposição para horas extras

Um ex-recrutador da Tesla que trabalhou na empresa até este ano disse que o processo de entrevista da montadora para engenheiros — que normalmente envolve pelo menos nove entrevistas e pode levar meses — e a estrutura de pagamento da empresa são projetados para eliminar trabalhadores que estão procurando apenas "bater o ponto".

"É uma questão cultural", disse o ex-recrutador. "Não se trata nem de quão inteligente você é ou o quanto você sabe. Eles estão procurando por uma disposição para aprender e fazer horas extras".

Em um registro regulatório de dezembro de 2023, a Tesla relatou que empregava mais de 140.000 pessoas em todo o mundo. Em abril, a Tesla disse à equipe que planejava cortar mais de 10% de sua força de trabalho. Uma estimativa de junho da CNBC colocou o número de funcionários da Tesla em pouco mais de 120.000.

Ações que deixam ricos

Nove pessoas que atuaram nos setores de engenharia e vendas da empresa disseram que as concessões de ações da Tesla tornam mais fácil aceitar salários-base mais baixos. As ações da Tesla podem torná-los ricos, mesmo que apenas no papel. Em 8 de novembro, as ações da montadora subiram mais de 8% após a reeleição de Donald Trump, atingindo uma capitalização de mercado de US$ 1 trilhão.

Alguns funcionários da Tesla podem receber milhões de dólares em ações. Em 2020 e 2021, 44 funcionários dos EUA receberam ofertas de ações no valor de mais de US$ 1 milhão, de acordo com o banco de dados.

Nos últimos cinco anos, as ações da Tesla dispararam bem mais de 1.000%; esse desempenho potencialmente torna essas concessões atraentes.

Musk descreveu anteriormente o que as opções de ações podem fazer pelos funcionários. "Damos opções de ações a todos; tornamos muitas pessoas que estão apenas trabalhando na linha de produção — que nem sabiam o que eram ações — as tornamos milionárias", disse ele no ano passado.

As ações da Tesla experimentaram uma volatilidade significativa este ano, caindo até 44% em meados de abril em relação ao seu preço no início do ano. Após a reeleição de Donald Trump, elas subiram quase 30% no acumulado do ano.