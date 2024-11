Por efeito Trump, guru de Wall Street acredita que Tesla pode dobrar de valor e ir a US$ 2 trilhões

As ações da Tesla dispararam 43% desde que Donald Trump saiu vencedor das eleições presidenciais na semana passada, fazendo com que a empresa voltasse a ser negociada na casa de US$ 1 trilhão. O CEO e fundador da Tesla, Elon Musk, foi um dos maiores entusiastas da campanha de Trump, e investidores agora esperam que o republicano facilite as aprovações regulatórias para os carros autônomos da Tesla.

Na última teleconferência de resultados, Musk afirmou que um dos grandes desafios da Tesla é obter aprovações regulatórias uniformes para esses veículos em nível federal, evitando as barreiras regulatórias que variam entre os estados. Ele defendeu que uma regulamentação federal mais clara aceleraria o desenvolvimento e a comercialização de carros autônomos, segmento considerado crucial para o futuro da Tesla.

Potencial de valorização

Para Dan Ives, analista da Wedbush Securities, a vitória de Trump pode ser uma “virada de chave” para a Tesla. A Wedbush revisou o preço-alvo das ações da Tesla, elevando-o de US$ 300 para US$ 400 após a vitória de Trump, ante o preço atual de US$ 348 das ações.

"Musk fez uma aposta estratégica e significativa na vitória de Trump à Casa Branca, que será conhecida como uma 'aposta histórica' para os entusiastas da TSLA", escreveu Ives em relatório obtido pela Fox Business.

O preço-alvo estipulado pelos analistas considera o valor justo para os papéis. Ives acredita que a empresa pode ir além no médio prazo, chegando a US$ 2 trilhões em valor de mercado, o que implicaria em uma valorização de quase 100%. "Acreditamos que a trajetória rumo a uma valorização de US$ 1,5 trilhão e US$ 2 trilhões para a Tesla nos próximos 12 a 18 meses é viável."

Com Trump na Casa Branca, Dan Ives estima que a Tesla avançará rapidamente nessas frentes. "A complexa rede regulatória federal que Musk e sua equipe enfrentaram nos últimos anos deve se dissolver significativamente com a nova era Trump."