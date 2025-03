Evento que conecta jovens a grandes empresas do mercado financeiro abre inscrições em São Paulo

O Na Prática, plataforma de desenvolvimento de carreiras que faz parte da filantropia do BTG Pactual, abriu as inscrições para a Conferência Mercado Financeiro 2025. O evento, que ocorrerá em São Paulo, no dia 2 de junho, é uma oportunidade para profissionais que desejam se conectar com grandes empresas do setor e acelerar suas carreiras.

Como se inscrever?

Para se inscrever, os interessados precisam submeter suas candidaturas até o dia 13 de abril por meio da página oficial do evento. Podem participar jovens maiores de 18 anos e que estejam matriculados em um curso de graduação ou que tenham se formado há, no máximo, dois anos.

“Na Conferência Na Prática, conectamos estudantes e recém-formados a oportunidades reais no mercado”, afirma Lorena Stephanie, Head de Educação do Na Prática. “Em um único evento, eles interagem de forma próxima e profunda com lideranças e profissionais de RH das empresas mais desejadas do mercado financeiro, que estão em busca de novos talentos.”

Ao longo de sua história, a Conferência tem viabilizado a contratação de 1 em cada 4 participantes que passam pelas atividades e que têm a chance de se conectar com as empresas participantes.

Por que participar da Conferência?

Participar da Conferência é uma oportunidade única para quem deseja crescer na carreira, ampliar sua rede de contatos e se preparar para os desafios do setor. O evento reúne profissionais e especialistas de destaque, proporcionando um ambiente ideal para networking estratégico. Ao interagir com outros participantes, é possível trocar experiências, descobrir novas oportunidades e fortalecer conexões que podem fazer a diferença na trajetória profissional.

“Para quem está no interior e está em um curso que não é majoritariamente corporativo, experiências como essas são fundamentais”, afirma Livia Kuga, especialista em desenvolvimento de liderança.

Além disso, a Conferência oferece um conteúdo com painéis que abordam as tendências do mercado financeiro e contribuem para o desenvolvimento de habilidades essenciais. Os participantes também terão acesso a uma interação direta com recrutadores e líderes do setor, aumentando as chances de ingressar em grandes empresas e construir uma carreira de sucesso.

“Antes do Na Prática, a comunicação com as empresas era muito restritiva”, conta Gabriel Guimarães, contratado na Conferência e hoje CFO da Zamp. “O evento teve um papel importante na minha carreira porque me deu a oportunidade de explorar caminhos, permitiu que eu me mudasse para São Paulo e abriu portas profissionais.”

Workshop e pitch para empresas

Ao longo do dia de atividades, os participantes têm acesso a um workshop exclusivo de preparação para processos seletivos, que ajudará os profissionais a se destacarem durante as etapas de recrutamento.

Por fim, para aqueles que se sobressaírem no processo de seleção da Conferência, haverá ainda a oportunidade de apresentar um pitch de até dois minutos para recrutadores, demonstrando sua trajetória e ambições profissionais.

Na Prática: Uma história de impacto no desenvolvimento de carreiras

Desde 2012, o Na Prática tem impulsionado a carreira de jovens do estágio à liderança, complementando o ensino universitário com uma formação voltada para o mercado de trabalho. A plataforma oferece orientação de carreira, aceleração de performance e conexão com o mercado de trabalho por meio de cursos online e presenciais, conteúdo digital gratuito e eventos de recrutamento.

Evento: Conferência Mercado Financeiro 2025

Data: 02 de junho de 2025

Horário: 8h às 18h (horário de Brasília)

Local: São Paulo (o endereço será enviado por e-mail até 20 dias antes do evento)

Inscrições: Até 06 de abril de 2025

Contato: contato@institutobtg.org

Observações: