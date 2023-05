Ted Talks que farão você pensar sobre o futuro do planeta

Falar sobre Tecnologia, Entretenimento e Design. É isso que propõe a TED Talks, uma série de conferências realizadas na Europa, na Ásia e nas Américas pela Sapling, uma fundação sem fins lucrativos dos Estados Unidos. Os temas abordados são disseminados através de palestras gravadas e cada vídeo tem cerca de 20 minutos.

Nelas, os palestrantes apresentam maneiras inovadoras de pensar, sempre com o objetivo de inspirar por meio de experiências reais e histórias pessoais. Para mergulhar nesse universo, é possível encontrar TEDs famosos com buscas simples no Google ou baixando o aplicativo para personalizar a navegação.

Confira cinco vídeos – todos com tradução para o português – que falam sobre sustentabilidade e a possibilidade de termos um planeta melhor:

1 - Seis maneiras pelas quais os cogumelos podem salvar o mundo

O micologista Paul Stamets lista seis maneiras pelas quais o fungo micélio pode ajudar a salvar o universo: limpando solos poluídos, produzindo inseticidas, tratando varíola e até combatendo o vírus da gripe.

2 - Repensar o Consumo

Esse vídeo tem 12 anos e continua atual. André Trigueiro, jornalista brasileiro especializado em jornalismo ambiental, explora a necessidade do consumo consciente como uma mudança essencial para diminuir o consumismo.

3 - Sonhos para um futuro descarbonizado

Como presidente da maior empresa de transporte marítimo do mundo, Jim Hagemann Snabe reflete sobre o impacto das mercadorias no planeta e se elas realmente chegam aonde deveriam chegar.

Por isso, o empresário lidera esforços para descarbonizar o transporte marítimo até 2050 e compartilha um plano para converter eletricidade verde em combustível líquido verde e alimentar embarcações. Além disso, Jim convida líderes globais a se juntarem à viagem em direção a um sistema inovador e sustentável.

4 - Conseguimos nos alimentar sem devorar o planeta?

A agricultura é a pior coisa que a humanidade já fez e o sistema alimentar global pode estar caminhando para o colapso, afirma o jornalista George Monbiot. Com essa conclusão impactante, Monbiot mostra soluções tecnológicas que precisamos para remodelar radicalmente a produção de alimentos.

5 - Uma abordagem criativa para a ação climática de todos

Quando soube da ameaça que o aumento do nível do mar representava para sua cidade costeira de Miami, Flórida, o eco-artista Xavier Cortada fundou um movimento em torno de marcadores de elevação, destacando o risco de danos causados ​​por inundações. O projeto de arte colaborativa mobilizou muita gente, mas também chocou. Durante sua palestra, é possível conhecer uma visão criativa de organização comunitária inspirada em arte.