O futuro da medicina: como a formação médica está evoluindo no Brasil

O avanço acelerado de tecnologias emergentes tem exigido a adaptação de muitos profissionais a uma nova era de trabalho – e com a medicina não é diferente. Ter experiência com ferramentas inovadoras será essencial para os futuros profissionais dominarem recursos como inteligência artificial, robótica cirúrgica e telemedicina. Ao mesmo tempo, habilidades como a humanização do cuidado se fazem ainda mais necessárias, especialmente frente aos desafios contemporâneos do envelhecimento da população e o aumento das doenças mentais.

Neste cenário, o modelo tradicional de ensino, focado apenas na transmissão do conhecimento, ficou para trás. Hoje, as melhores universidades adotam diversos recursos tecnológicos e metodologias inovadoras, além de convênios com a rede básica de saúde para oferecer aos estudantes, desde cedo, o contato com a realidade da profissão.

O curso de medicina da Universidade São Francisco (USF), por exemplo, com mais de 50 anos e classificado entre os melhores do país pelo Ministério da Educação (MEC), investe em tecnologias para oferecer um ensino dinâmico, centrado no desenvolvimento de competências profissionais e humanas.

“Em 2018, realizamos uma ampla reformulação na estrutura curricular dos cursos para adaptá-los a um cenário de constantes transformações. Para viabilizar essa mudança, a USF, que já investia na formação docente, criou um programa exclusivo voltado para o domínio dessas novas ferramentas e para o desenvolvimento de atividades que estimulam o protagonismo dos alunos. As avaliações positivas do MEC comprovam que essa iniciativa foi decisiva”, destaca o Prof. Dilnei Lorenzi, pró-reitor de Ensino, Pesquisa e Extensão da USF.

A instituição enfatiza que, para garantir um ensino que realmente integre uma base teórica bem fundamentada com metodologias que proporcionam uma vivência prática, é essencial estruturar o currículo do curso de forma estratégica e investir continuamente na capacitação dos médicos-docentes.

"Na USF, os estudantes desenvolvem habilidades práticas no Centro de Simulação Realística, onde praticam procedimentos em modelos avançados e tomam decisões clínicas em ambiente controlado. Essa formação permite o contato real com pacientes já nos primeiros anos do curso, tanto no Hospital Universitário quanto em hospitais conveniados, além dos cenários de práticas da região. Essa abordagem integrada fortalece competências fundamentais como empatia, escuta ativa e comunicação, que são pilares do atendimento humanizado", explica a Profa. Patrícia Teixeira Costa, diretora dos cursos da Saúde e do campus Bragança Paulista da USF.

Influência da tecnologia na prática médica

O aprendizado prático sempre foi essencial na formação médica, mas hoje alcançou um novo nível de sofisticação. Para que os estudantes possam vivenciar cenários clínicos complexos antes de atender pacientes reais, as instituições precisam garantir uma infraestrutura completa para a formação dos futuros médicos.

Considerado um dos maiores da América Latina, o Centro de Estudos de Anatomia da USF possui mais de 1.850 metros quadrados, com modelos de peças anatômicas reais e sintéticas, biblioteca especializada em anatomia e oferece acesso a todo o material necessário para o aprendizado.

“A infraestrutura da Universidade deve acompanhar a dinâmica do ensino inovador. No Complexo da Saúde, contamos com um centro que promove a vivência de um hospital completo, desde a recepção até as Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), com mais de 15 leitos hospitalares e um Centro Obstétrico de simulação. O Hospital Universitário, localizado dentro do campus, é referência em atendimentos de alta complexidade na região. Todo esse conjunto de infraestrutura e tecnologia proporciona a melhor integração entre teoria e prática”, destaca o Prof. Adriel de Moura Cabral, pró-reitor de Administração e Planejamento da USF.

A formação médica do futuro

A tendência é que a formação médica continue incorporando cada vez mais tecnologias, personalização do aprendizado e integração entre teoria e prática. Com a medicina cada vez mais tecnológica, um grande desafio da formação médica é garantir que os profissionais também sejam preparados para o lado humano da profissão.

“A USF mantém um forte compromisso com a comunidade, por meio de parcerias com hospitais, UBS e serviços de atendimento pré-hospitalar. Os estudantes são estimulados a buscar soluções para problemas de saúde pública, desenvolver projetos de pesquisa e participar ativamente de atividades que complementam a formação acadêmica. Esse contato com pacientes reais em contextos diversos na área da Saúde favorecem o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, contribuindo para o exercício da medicina de forma mais humanizada, reforça a Dra. Giovana Colozza de Moraes, coordenadora do curso de medicina da USF.

Nos últimos anos, a oferta de vagas para cursos de medicina no Brasil cresceu significativamente, ampliando o acesso à graduação. No entanto, quantidade não significa qualidade, alerta a coordenadora do curso. “Ao escolher uma instituição para estudar medicina, é essencial avaliar a estrutura oferecida, como laboratórios bem equipados, hospital de ensino e oportunidades de prática clínica. A tradição e a qualidade do curso são fundamentais. Para os futuros médicos, cada vez mais será essencial escolher uma instituição que ofereça uma formação com excelência comprovada”, conclui.

Processos seletivos

No Brasil, há diversas formas de ingressar em um curso de medicina, variando conforme a instituição de ensino. As modalidades mais usuais incluem: vestibular tradicional com prova presencial, vestibular online, ingresso com a nota do Enem e via transferência externa e portador de diploma.

O Enem tem sido cada vez mais adotado pelas instituições como ferramenta de avaliação devido à sua reconhecida efetividade. Além de permitir o ingresso de estudantes de diferentes realidades, o exame assegura um padrão unificado de análise e equidade no acesso ao ensino superior. A adesão também reforça o compromisso com as políticas públicas de avaliação do sistema educacional no Brasil.

Por atrair candidatos de todo o país, a USF está entre as instituições que adotam o Enem como modalidade de ingresso, considerando a melhor nota do estudante entre 2019 e 2024. Como a turma do primeiro semestre já está completa, os interessados podem preencher o cadastro de interesse para a próxima turma, cujas inscrições estão previstas para o início de maio.

É possível conferir mais informações sobre a medicina da USF e a forma de ingressar na universidade, diretamente no site oficial da USF.