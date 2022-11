Em apoio a startups, Zendesk abre inscrições com acesso grátis a software de atendimento ao cliente

Em 2021, o Brasil registrou um boom de startups: só naquele ano, 1.400 novas empresas foram abertas no país, segundo dados da Associação Brasileira de Startups. O destino desses negócios, entretanto, nem sempre é duradouro: nos EUA, 70% delas tendem a fechar ainda nos primeiros anos de vida, segundo a CB Insights.

Nenhuma startup morre por uma única causa, é claro. Mas uma peça-chave para evitar esse triste fim é o foco no bom atendimento para que a experiência do cliente (CX) seja a melhor possível.

Um estudo mundial conduzido pela Zendesk, uma das maiores e mais bem-sucedidas empresas de softwares de atendimento ao cliente no mundo, concluiu que as startups que apostam em customer success, ou sucesso do cliente, desde o início têm o potencial de crescer até 30% a mais do que suas concorrentes.

Tecnologia para melhorar o atendimento e as vendas

De olho nesse potencial, a empresa anunciou que está reforçando seu investimento no programa Zendesk for Startups na América Latina. As empresas selecionadas pelo programa recebem seis meses gratuitos da ferramenta Zendesk Support no plano Suite, e muitas outras vantagens, incluindo também seis meses gratuitos do Zendesk Sell, o CRM de vendas da companhia.

“Nesse momento de aperto monetário, em que as startups estão com dificuldades em levantar capital, a Zendesk dobra sua aposta no mercado latino-americano, reforçando investimentos em um programa que acredita nas startups quando elas ainda estão começando”, explica Arthur Rozenblit, responsável por parcerias da Zendesk for Startups na América Latina. “Damos esse incentivo apostando na curva de crescimento, para que esse cliente queira estar junto com a gente no longo prazo.”

O que o Zendesk for Startups oferece?

Além dos seis meses de acesso totalmente gratuito às mesmas tecnologias que as grandes empresas como Loggi e Loft utilizam para oferecer um atendimento de alto nível aos seus clientes, o Zendesk for Startups oferece: acompanhamento e consultoria com especialistas que acompanham a startup em tudo o que for necessário para o seu desenvolvimento dentro da plataforma, e participação no canal de Slack global da companhia, favorecendo o networking com outros founders, investidores e executivos.

Como participar do Zendesk for Startups?

Para participar do “Zendesk for Startups”, as empresas devem se inscrever no site oficial do programa e cumprir três requisitos básicos: a startup deve ser um novo cliente da Zendesk, ter no máximo 100 funcionários, e já ter recebido algum financiamento externo em estágio anjo, pre-seed, seed, Série A ou Série B. Dentro destes requisitos, uma equipe interna de avaliação escolherá as startups para obter os benefícios.

“Hoje em dia, crescer um negócio requer um foco especial na manutenção e fidelização dos clientes que já existem, pois conseguir novos clientes é bastante caro”, avalia Rozenblit. “Segundo o nosso estudo CX Trends 2022 da Zendesk, 7 em cada 10 brasileiros trocam de marca depois de uma única experiência negativa. Por isso, a implementação de Zendesk desde o começo é benéfica: aumenta a satisfação, a retenção e, consequentemente, o tamanho do negócio.”

Se você tem uma startup em estágio inicial e quer oferecer um atendimento diferenciado a custo zero, clique aqui para se inscrever.