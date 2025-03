Stablecoins: parceria entre Bitybank e Circle facilita acesso a dólar digital sem taxas

As stablecoins têm se consolidado como uma alternativa eficaz para mitigar a volatilidade das criptomoedas. Criadas para manter um valor estável, elas geralmente são atreladas a moedas tradicionais, como o dólar americano, por exemplo. Uma das grandes atratividades das stablecoins é justamente combinar vantagens dos criptoativos, como transações rápidas e custos reduzidos, à estabilidade das moedas fiduciárias.

Em 2025, o mercado global de stablecoins cresceu expressivamente, alcançando US$ 210 bilhões, uma alta de 59% em relação ao ano anterior. Entre as principais opções de dólar digital estão o USD Coin (USDC), lançado em 2018 pelo consórcio entre Circle e Coinbase, com capitalização de mercado de US$ 56,3 bilhões, e o Tether (USDT). Ambas as stablecoins são lastreadas em dólar. Nesse caso, cada token equivale a um dólar americano.

O USDC é uma moeda digital regulamentada, que pode ser trocada por dólares americanos na proporção de 1:1 a qualquer momento. Foi criado para impulsionar pagamentos rápidos e globais.

No Brasil, a adoção das stablecoins também vem avançando. Recentemente, a principal plataforma para negociação de criptoativos no Brasil, o Bitybank, anunciou uma parceria estratégica com a Circle, a gigante global responsável pela emissão do USDC, permitindo a negociação do dólar digital sem taxas por 30 dias. O objetivo é expandir o acesso dos investidores brasileiros ao dólar digital e incentivar o uso da tecnologia blockchain por aqui, seguindo tendências globais.

“Nosso objetivo é tornar o mercado cripto mais acessível para os brasileiros. O USDC é uma opção confiável para quem busca estabilidade e proteção contra a volatilidade cambial”, afirma Ney Pimenta, CEO do Bitybank.

O USDC é seguro?

O USDC ganhou destaque internacional por sua transparência e conformidade regulatória, passando por auditorias frequentes que garantem que cada moeda emitida esteja totalmente respaldada por dólares americanos.

Sua popularidade é resultado de benefícios como liquidez global, permitindo transações rápidas e seguras em qualquer parte do mundo, além de custos inferiores aos praticados por bancos tradicionais e casas de câmbio.

As stablecoins tornaram-se uma opção eficiente para quem busca estabilidade financeira no universo digital, permitindo transações internacionais ágeis e seguras, além de proteção contra flutuações cambiais.

“Com esta promoção, queremos incentivar ainda mais a adoção do dólar digital, oferecendo aos nossos clientes uma forma prática e econômica de dolarizar parte do patrimônio.”

Como aproveitar a promoção do Bitybank?

A promoção é válida para novos e atuais clientes da plataforma. Para negociar USDC sem taxas, basta:

Criar uma conta no Bitybank;

Acessar o aplicativo e selecionar a opção de compra de USDC;

Realizar transações sem custos de corretagem até 4 de abril.

Essa iniciativa entre Bitybank e Circle representa um avanço importante para ampliar o acesso ao dólar digital no Brasil, oferecendo aos investidores uma alternativa eficiente para proteger seu capital e realizar transações globais com mais praticidade.