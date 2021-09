Springs Health capta US$ 190 milhões e atinge US$ 2 bilhões em valor

A empresa multinacional Springs Health, que fornece soluções em saúde mental para negócios, recebeu um aporte de 190 milhões de dólares nesta semana. A startup é comandada por April Koh, uma executiva de 29 anos e está avaliada em 2 bilhões de dólares.

April é uma executiva que decidiu investir em saúde mental depois de ter vivenciado ao longo de sua vida pessoal diversos momentos em que o assunto foi importante. Durante seus anos de graduação na Universidade de Yale, ela aprendeu em primeira mão como pode ser frustrante e caro encontrar ajuda eficaz para doenças mentais.

Convencida de que deveria haver uma maneira melhor de combinar os pacientes com os melhores tratamentos, Koh se juntou a Adam Chekroud, um médico que tinha uma proposta sobre como o aprendizado de máquina poderia ajudar a combinar os pacientes com os melhores prestadores de cuidados para suas necessidades. Naquele mesmo ano, Koh e Chekroud fundaram a Spring Health, uma plataforma que usaria “cuidados de saúde mental de precisão” para resolver os problemas de saúde mental.

A Springs Healts combina benefícios aos empregados que seriam a melhor forma de alcançar pessoas que precisam de cuidados com a saúde mental. No ano da fundação da empresa, Koh, Chekroud e seu terceiro cofundador, Abhishek Chandra, entraram na lista 30 com menos de 30 da Forbes.

Entre 2018 e 2020, a hipótese de Koh de que a Springs seria um benefício atraente para as empresas darem aos funcionários se mostrou correta, com companhias como Whole Foods, Equinox e Gap assinando como clientes.

Em 2020, a pandemia de coronavírus e a epidemia de saúde mental associada turbinaram os negócios: no início de 2020, a Spring arrecadou uma rodada de 22 milhões de dólares da Série A, seguida de 76 milhões de dólares da Série B em novembro. E agora, um Série C. Koh de 190 milhões de dólares.

Em entrevista à revista Forbes, a Spring afirmou que o novo aporte ajudou a empresa a oferecer seus serviços globalmente e para a família inteira de um funcionário.

“Temos aconselhamento de relacionamento, temos saúde mental pediátrica, temos coaching para pais. Já temos todas essas peças diferentes no lugar, e agora estamos no processo de construção de uma plataforma onde as famílias podem experimentar o Spring Health juntas ", explicou April Koh, em entrevista ao site.