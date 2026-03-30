A solução que sustenta os pagamentos no varejo brasileiro

Com mais de 72 bilhões de transações registradas apenas no primeiro semestre de 2025, de acordo com o Banco Central, o varejo brasileiro opera em um ambiente de gestão de pagamentos cada vez mais diverso e exigente.

As múltiplas opções — do Pix às carteiras digitais — ampliaram a conveniência, mas também elevaram o risco operacional: 75% dos consumidores já deixaram de concluir uma compra por não encontrar o meio de pagamento desejado, segundo pesquisa da Fiserv, líder global em tecnologia financeira e meios de pagamento.

Na prática, isso desloca o tema de meios de pagamento do campo operacional para o estratégico. Em um cenário de alta concorrência, não oferecer a forma de pagamento adequada deixou de ser uma falha pontual e passou a representar perda direta de receita.

O desafio se intensifica diante da falta de padrão no comportamento do consumidor brasileiro. Enquanto, na região Norte, mais de 70% dos consumidores ainda preferem cartão de crédito, dados do Fiserv Insights 2026 apontam que, no Nordeste, a preferência é pelo Pix, opção que concentra quase 70% das transações.

Com mais de 40 anos de atuação no mercado,

a Fiserv concentra 70% de market share

e se faz presente em 86% dos 100 maiores varejistas do Brasil com o SiTef, plataforma líder em TEF no país.

Integração como diferencial competitivo

Nesse cenário, a disputa não é mais sobre aceitar pagamentos, mas, sim, sobre quem consegue organizar fluxos e garantir que adquirentes, bancos, bandeiras, fintechs e plataformas tecnológicas operem de forma coordenada.

Com presença em mais de 100 países, a Fiserv atua exatamente nessa camada. No Brasil, a companhia conecta mais de 1,5 milhão de terminais, atende cerca de 600 mil estabelecimentos em adquirência e processa bilhões de transações por ano, apoiada por uma rede com mais de 1.300 parceiros de automação e milhares de soluções integradas.

Segundo Rodrigo Climaco, vice-presidente de Desenvolvimento de Negócios da Fiserv Brasil, é essa robustez que permite dar escala e fluidez a um sistema naturalmente fragmentado. “A infraestrutura é a espinha dorsal que sustenta toda a jornada de compra, transformando uma malha complexa de redes bancárias, bandeiras e protocolos de segurança em uma experiência de pagamento fluida e instantânea”, explica.

Infraestrutura em escala

No Brasil, o SiTef (Solução inteligente de Transferência Eletrônica de Fundos) concentra uma das estratégias da companhia para o varejo. A solução funciona como um hub que integra múltiplos meios de pagamento em um único ambiente, automatiza a conciliação financeira e facilita a gestão das transações.

“O SiTef conecta o varejo brasileiro a uma infraestrutura global, mas sempre com soluções pensadas para a nossa realidade local”, resume Climaco.

Em linhas gerais, para parceiros de automação, a vantagem reside em reduzir a fricção e os custos de implementação. No caso de adquirentes e instituições financeiras, a plataforma tem a missão de ampliar a capilaridade e de acelerar a integração com o varejo. Em relação ao comerciante, o impacto é direto, tanto na operação quanto na conversão de vendas.

Aqui no país, só em 2025, a Fiserv registrou mais de 30 bilhões de transações, com integração a mais de 274 bandeiras, carteiras digitais e vouchers, além de mais de 1.300 produtos.

A arquitetura modular é um dos diferenciais, uma vez que permite a integração com diferentes parceiros, garantindo alta disponibilidade — premissa em um ambiente que pode atingir picos de milhares de transações por segundo em datas sazonais.

"Para o varejista, o papel fundamental dessa rede é garantir que ele nunca perca uma venda, seja em um dia comum ou em uma data forte como o Natal, quando registramos 4.500 transações por segundo", afirma Rodrigo Climaco, vice-presidente de Desenvolvimento de Negócios da Fiserv Brasil.

Quando pagamento vira dado

Além da infraestrutura transacional, a Fiserv amplia o suporte à gestão do varejo por meio de soluções como a Clover. Considerada a maior plataforma global baseada em SaaS (software as a service) em volume total de pagamentos efetuados — e parceira na transformação digital —, a solução reúne, em um único ambiente, o processamento de transações, o controle de vendas e funcionalidades de relacionamento com o cliente. A proposta é reduzir fricções no varejo e aproximar pequenos e médios negócios de um nível de gestão antes restrito a grandes redes.

Mais do que isso, a plataforma transforma cada transação em informação acionável — como comportamento de consumo, recorrência e ticket médio —, dando ao varejista insumos para a tomada de decisões operacionais e comerciais. “Nosso papel é ser o parceiro tecnológico que democratiza o acesso a soluções mais avançadas e garante competitividade ao varejo brasileiro”, diz Climaco.

Confira, a seguir, a entrevista com o executivo: