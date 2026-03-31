Mastercard amplia presença no Open Finance com parceria exclusiva no Brasil

Consolidado como um dos principais motores da transformação do sistema financeiro, tanto no Brasil quanto em mercados internacionais, o Open Finance passa por uma fase de amadurecimento. Globalmente, a abertura regulada de dados financeiros tem impulsionado novos modelos de negócio, maior competição entre instituições e experiências mais centradas no usuário.

No Brasil, esse movimento ganhou escala. De acordo com dados do Dashboard do Cidadão sobre Open Finance, em pouco mais de cinco anos de operação, o ecossistema atingiu 153,94 milhões de consentimentos ativos registrados em dezembro de 2025. O número representa um crescimento de cerca de 148% em comparação ao mesmo período do ano anterior. Além disso, os dados apontam 98,93 milhões de consentimentos únicos. Esses dados posicionam o país como referência internacional na implementação de um sistema financeiro mais aberto, integrado e seguro.

“A atuação do Banco Central na jornada do Open Finance tem contribuído para o crescimento desse ecossistema de um jeito muito mais rápido no Brasil do que em outros países. Também existe uma grande conexão do Open Finance com o Pix, por meio da iniciação de pagamentos. Dado esse contexto brasileiro, provavelmente veremos uma curva de crescimento ainda mais agressiva pela frente”, explica Mauricio Fernandes, vice-presidente de Estratégia, Excelência e Operações da Mastercard.

No centro dessa evolução está um princípio fundamental: os dados financeiros pertencem aos consumidores e às empresas, que devem ter controle, transparência e benefício direto sobre o seu uso. O avanço do Open Finance só é possível quando esse compartilhamento ocorre de forma segura, consentida e em total conformidade regulatória. É nesse ponto que a Mastercard atua como habilitadora do ecossistema, garantindo segurança de ponta a ponta, gestão granular de consentimentos e aderência às regras do Banco Central.

É nesse cenário que a Mastercard amplia sua estratégia em Open Finance no Brasil por meio de uma parceria com a Lina Open X, cujas soluções para o mercado de pagamentos passam a ser distribuídas pela companhia. O movimento conecta a visão global da Mastercard em dados, segurança e pagamentos à tecnologia desenvolvida localmente pela Lina para atender às especificidades do ambiente regulatório brasileiro, marcando um avanço relevante na estratégia da Mastercard no mercado financeiro digital.

“Hoje, a Lina é a responsável pelos produtos de Open Finance que são distribuídos pela Mastercard. É uma empresa que conhecemos, que tem uma infraestrutura 100% proprietária e licenciada pelo Banco Central do Brasil, além de uma capacidade muito rápida de desenvolvimento. Há muitas sinergias entre as duas companhias, por isso temos muitas conversas para o desenvolvimento de produtos em parceria”, analisa Fernandes.

Expertises combinadas

A solução da Lina é estruturada em três camadas integradas. A primeira é a infraestrutura regulada, que garante conformidade e segurança no compartilhamento de dados. A segunda é a camada analítica, responsável por transformar grandes volumes de informação em inteligência acionável. A terceira é a iniciação de pagamentos, permitindo experiências fluidas e seguras diretamente a partir do ambiente Open Finance.

Essa arquitetura é sustentada por pilares essenciais de governança, como consentimentos explícitos e revogáveis, criptografia de dados e trilhas de auditoria — elementos que transformam a abertura de dados em confiança, condição indispensável para que consumidores e empresas se sintam seguros ao compartilhar informações e convertê-las em valor real.

Com a parceria, a Mastercard agrega a essa arquitetura sua escala global e décadas de experiência em inteligência de dados, cibersegurança e operações de Open Finance em mercados onde o modelo já está plenamente estabelecido, como Estados Unidos, Europa e Austrália. Presente nesses ecossistemas maduros, a companhia eleva o patamar da camada analítica com modelos avançados de prevenção a fraudes e geração de insights, enquanto sua capacidade de distribuição acelera a chegada das soluções a bancos, fintechs, varejistas e empresas de serviços essenciais no Brasil.

Na prática, a parceria viabiliza a modernização da infraestrutura de pagamentos e de uso de dados no Open Finance brasileiro, combinando interoperabilidade, inteligência analítica e segurança desde a origem das transações. A solução permite que bancos, fintechs e empresas integrem iniciação de pagamentos, análise de risco e geração de insights de forma mais rápida, segura e aderente ao ambiente regulatório local.

“A discussão sobre Open Finance saiu do conceito e chegou à execução. Depois da abertura de dados, o foco passou a ser usar essas informações de forma segura, dentro da regulação, e gerar impacto concreto para o negócio. A Lina nasceu para resolver esse desafio no contexto brasileiro, e a parceria com a Mastercard acelera esse movimento ao combinar execução local com escala e experiência internacional”, destaca Alan Mareines, CEO da Lina Open X.

Mais do que viabilizar tecnologia, o Open Finance melhora experiências financeiras. Ele permite crédito mais justo, onboarding mais rápido, pagamentos sem fricção e maior controle sobre rendimentos e despesas. No Brasil, a Mastercard transforma essas possibilidades em casos de uso concretos, conectando dados, risco e pagamentos de forma integrada e segura ao longo de toda a jornada.

“A Mastercard consegue entender quais experiências e produtos funcionam — ou não — em diferentes mercados ao redor do mundo. No Brasil, além dessa expertise global, é essencial ter velocidade, porque o mercado é altamente dinâmico. A combinação com a Lina é perfeita justamente por unir essa agilidade no desenvolvimento de produtos e tecnologias ao know-how global da Mastercard em dados, segurança e pagamentos”, destaca Mauricio.

A iniciação de pagamentos via Pix é um exemplo concreto desse avanço. Integrada ao Open Finance, ela permite experiências mais ágeis e seguras, reduzindo fricções e fortalecendo a confiança do consumidor. Além disso, abre caminho para novas funcionalidades, como o Pix Automático, que promete transformar cobranças recorrentes em setores como utilities, educação e assinaturas.

Para bancos e fintechs, a proposta representa agilidade. Em vez de construir soluções do zero, as instituições podem se apoiar em uma plataforma já homologada, pronta para escalar e adaptável a diferentes casos de uso. No varejo, o modelo viabiliza jornadas de pagamento mais simples e personalizadas, ampliando a conversão e a fidelização de clientes.

Inovação, protagonismo e inclusão

Do ponto de vista estratégico, o movimento reforça os três pilares que orientam a atuação da Mastercard no país. O primeiro é a inovação, materializada em soluções tecnológicas de ponta, já prontas para operar em larga escala. O segundo é o protagonismo, ao assumir uma posição ativa na construção dos novos trilhos de pagamento e dados. O terceiro é a inclusão, ao expandir o acesso a benefícios do sistema financeiro digital.

Esse arranjo também dialoga com o futuro do Open Finance no Brasil. À medida que os consentimentos crescem e novos casos de uso surgem, a demanda por plataformas robustas, seguras e flexíveis tende a se intensificar.

À medida que o ecossistema evolui, o desafio deixa de ser apenas abrir dados e passa a ser transformá-los em experiências seguras, eficientes e inclusivas. Nesse contexto, a combinação entre escala global, governança robusta e execução local posiciona a Mastercard como uma das protagonistas da próxima fase do Open Finance no Brasil.

“Já existem uma série de possíveis casos de uso, como para a gestão financeira pessoal. Você pode entrar no site do seu banco e gerenciar as informações de todos os seus outros bancos lá dentro. Para empresas, por exemplo, isso será um diferencial: gerenciar diversas contas dentro de um mesmo sistema e entender todas as informações consolidadas. Melhorar a análise de crédito e criar ofertas personalizadas também serão processos otimizados. Temos um cenário cheio de oportunidades sobre o Open Finance para os próximos anos”, finaliza Fernandes.