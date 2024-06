Shopee ultrapassa Amazon e se torna segundo e-commerce mais acessado do Brasil em maio; veja a lista

O mês de maio foi o segundo com o maior número de acessos em marketplaces no Brasil neste ano. Ao longo do mês, brasileiros acessaram 1,12 bilhão de vezes sites como Mercado Livre, Shopee e Amazon. É o que aponta o Relatório Setores do E-commerce no Brasil, produzido pela Conversion.

Impulsionado pelo Dia das Mães, o resultado só ficou inferior ao do mês de janeiro, quando houve 1,17 bilhão de acessos.

As marcas também cresceram. O Mercado Livre passou de 340,3 milhões de acessos para 363 milhões, uma alta de 6,6%. A segunda colocada, Shopee, ficou com 201 milhões de visitas, um aumento de 10,8% em relação a abril.

Aliás, foi a primeira vez que a Shopee ultrapassou a Amazon Brasil na quantidade de acessos.

A empresa norte-americana permanece perto, porém, com 195 milhões de acessos, 3,4% mais do que em abril.

Veja a lista dos marketplaces mais acessados em maio

1) Mercado Livre (363 milhões de acessos)

2) Shopee (201 milhões de acessos)

3) Amazon Brasil (195 milhões de acessos)

4) OLX (119 milhões de acessos)

5) Magazine Luiza (116 milhões de acessos)

6) Casas Bahia (48 milhões de acessos)

7) Americanas (27 milhões de acessos)

8) Elo7 (13 milhões de acessos)

9) Havan (7 milhões de acessos)

10) Ponto (6 milhões de acessos)

Faturamento do e-commerce em maio

O relatório também apresenta dados de faturamento do e-commerce obtidos pela Conversion a partir dos dados da Venda Válida. O levantamento revela que, em maio, o faturamento seguiu uma tendência de crescimento, assim como o número de acessos, subindo 7,2% e mantendo a tendência de alta iniciada em março, impulsionada pelo Dia da Mulher.

Essa tendência, aliás, deve continuar em junho, com o Dia dos Namorados e, seguindo as perspectivas do presente, também pode chegar a julho, com as vendas para as férias de inverno em boa parte do país.