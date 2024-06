Nova IA para Alexa? Amazon vai atualizar serviço e pretende cobrar por isso, diz site

Os usuários da Alexa que se preparem: a Amazon deve lançar, em breve, uma nova atualização melhorada para a inteligência artificial de seus famosos Echo Dots. A única questão é que essa mudança não vai ser gratuita: segundo informações da Reuters, a gigante de tecnologia está preparando duas versões deste novo serviço, sendo um deles pago, com valor de US$ 5 (R$ 27) mensais.

As informações divulgadas pela Reuters ainda são, de acordo com a reportagem, incertas e variáveis. No entanto, a fonte ouvida pelo portal afirma que a previsão é de que o projeto, intitulado "Banyan”, já esteja disponível em agosto de 2024.

O que muda com a nova Alexa?

O sucesso da Alexa no mundo foi expressivo. Desde sua criação, em 2014, os Echo Dots foram comprados e utilizados por milhares de pessoas, tendo chegado à marca de meio bilhão de dispositivos habilitados no mundo. A IA da Amazon se conecta hoje a eletrodomésticos diversos e smartphones para ligá-los ou desligá-los, mas é usada sobretudo para perguntas e respostas rápidas, temporizadores, alarmes e outras atividades rotineiras dentro de casa.

Segundo carta do CEO da companhia, Andy Jassy, enviada aos acionistas em abril deste ano, a inteligência artificial ligada à Alexa será ainda "mais inteligente e capaz" do que sua atual versão. Na versão paga, ela será capaz de desempenhar tarefas mais complexas, como redigir e-mails, pedir comida por aplicativos de delivery, entre outros.