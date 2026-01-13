O que ninguém te conta sobre o caminho de quem larga tudo para empreender, diz fundador

A imagem do jovem brilhante que abandona a faculdade para fundar a próxima startup bilionária é tão sedutora quanto imprecisa. Para cada história de sucesso que circula nas manchetes, há centenas (ou milhares) de fundadores que largaram os estudos e viram suas ideias não decolarem.

E, segundo o empreendedor Joe Procopio, fundador de múltiplas startups, estamos superestimando o peso desse gesto na trajetória de quem realmente constrói negócios relevantes.

Procopio faz um alerta direto de que abandonar a faculdade não aumenta suas chances reais de sucesso no mundo das startups. As informações foram retiradas de Inc.

DESCUBRA COMO EMPREENDER COM O 8º RASILEIRO MAIS RICO ABAIXO DOS 30 ANOS: o sucesso começa com o primeiro passo. Garanta sua vaga na masterclass e impulsione sua jornada empreendedora!

O que os dados mostram (e o hype ignora)

Segundo dados citados pelo próprio autor e por estudos como os da Harvard Business Review, apenas 4% dos fundadores que largam a faculdade têm sucesso com startups, enquanto 62% dos fundadores de unicórnios possuem pós-graduação. Ou seja, o sucesso de exceções como Zuckerberg, Gates ou Steve Jobs não representa a realidade da maioria.

Procopio questiona o rótulo de “credencial cobiçada” dado ao fato de ser um “abandono da faculdade”. Segundo ele, o verdadeiro diferencial não está no abandono, mas no acesso prévio às universidades de elite (Harvard, MIT, Georgetown), que oferecem redes de contato, capital social e oportunidades que poucos têm, e isso sim abre portas, mesmo que o diploma nunca seja finalizado.

O que, então, realmente importa?

Para Procopio, o que faz diferença não é ter (ou não) um diploma, e sim seguir aprendendo. Ele próprio largou a faculdade técnica, mas voltou depois para uma universidade pública, já com a mentalidade de buscar conhecimento útil para seus objetivos.

“Eu decidi que não precisava da faculdade, mas ainda precisava da educação”, ele resume.

Não é sobre escolher entre faculdade ou empreendedorismo, e sim sobre continuar aprendendo, testando, conectando ideias e crescendo.

Faculdade ainda oferece vantagens que o "mundo real" não entrega

O autor reconhece que a universidade pode ser uma bolha. Mas é também um ambiente controlado onde se pode errar com menos risco, construir redes, ter acesso a conhecimento estruturado e experimentar ideias.

Ele defende que, mesmo em instituições públicas e com menor custo, as oportunidades são valiosas, especialmente para quem ainda está explorando seus caminhos.

Além disso, as conexões feitas durante a graduação continuam sendo um ativo poderoso. Em mercados como o de tecnologia, muitas startups começam a partir de ideias, parcerias e experiências vividas na universidade, como foi o caso de empresas como Google e Facebook.

DESCUBRA COMO EMPREENDER COM O 8º RASILEIRO MAIS RICO ABAIXO DOS 30 ANOS: o sucesso começa com o primeiro passo. Garanta sua vaga na masterclass e impulsione sua jornada empreendedora!

Empreender exige mais que coragem — exige preparo

Outro argumento forte do autor é que o mundo das startups tem camadas que vão muito além da vontade de fazer diferente. Há métricas, processos, captação, gestão, adaptação constante. “Dropoutismo” — como ele chama o mito do abandono bem-sucedido — pode vender bem em manchete, mas é um caminho de alto risco, especialmente para quem não tem rede, capital ou experiência.

Aprenda com quem foi do 0 aos US$ 12 bilhões no Vale do Silício e transforme sua carreira empreendedora

O Na Prática convida você a dar o próximo passo em sua jornada empreendedora!

Na masterclass gratuita com Pedro Franceschi, co-fundador da Brex, você aprenderá os segredos do Vale do Silício e como aplicar princípios de liderança e equilíbrio para alcançar um sucesso extraordinário.

Ao se inscrever, você terá acesso a:

Como Pedro Franceschi levou a Brex a ser avaliada em US$ 12 bilhões

Os três princípios essenciais de liderança para empreendedores

Como empreender com propósito e equilíbrio, mesmo diante dos desafios

Aplique os segredos do Vale do Silício para o seu negócio, no Brasil ou no mundo

Não perca essa oportunidade única de aprender com um dos maiores visionários do mercado global. As inscrições são gratuitas e as vagas são limitadas. Inscreva-se agora e comece sua jornada para o sucesso!

CLIQUE AQUI E INSCREVA-SE GRATUITAMENTE!