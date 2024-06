Mercado Livre: intenção é ampliar o alcance dos vendedores, levando em consideração questões sociais

O modelo de negócios do Mercado Livre impacta diretamente o cenário dos empreendedores varejistas, sendo a principal fonte de renda para quase 1 milhão de famílias no Brasil, conforme pesquisa da consultoria Euromonitor International, auxiliando na formalização dos negócios para mais de 250.000 empreendedores nos últimos dois anos.

Além disso, mais de 287.000 empreendedores acessaram seu primeiro crédito com o Mercado Pago. “O Mercado Livre promove a inclusão socioeconômica ao formalizar empreendedores e impulsionar empregos. Fazemos isso com base nos princípios ESG de forma transversal em todo o negócio”, afirma Fernando Yunes, líder do Mercado Livre Brasil.

O Mercado Livre também tem impulsionado empreendedores negros por meio de uma parceria com a Preta Hub para fortalecer negócios liderados por afroempreendedores através de uma loja oficial e de atividades como capacitação em vendas e uma específica para o mercado de moda.

Outro programa, Biomas a um Clique, capacita empreendedores e oferece benefícios para impulsionar a comercialização de produtos da sociobiodiversidade, gerando renda para os que contribuem para a preservação dos biomas latino-americanos. Há também uma seção de produtos com atributos de sustentabilidade, na qual 10 milhões de itens foram vendidos no ano passado. Internamente, a diversidade e a inclusão estão nas práticas de ESG, com as mulheres correspondendo a 50% do quadro geral e a 35% dos cargos de alta liderança. Os negros, por sua vez, representam 48% do quadro geral e 12% dos cargos de liderança.

Na frente ambiental, destaca-se o Regenera América, programa que financia projetos de restauração e conservação de biomas na América Latina, alocando 23,5 milhões de dólares em 2023, em nove projetos, sendo seis deles no Brasil. “Na América Latina, em três anos após o lançamento, o programa iniciou os processos de restauração e conservação de mais de 14.500 hectares de floresta nativa, que equivalem a mais de 13 milhões de árvores restauradas ou conservadas”, destaca Yunes.

De acordo com ele, somente no Brasil houve um aumento de investimento de 5 milhões para mais de 10 milhões de dólares em um ano. O executivo ressalta também ações como embalagens de transporte 100% recicláveis, reutilizáveis ou compostáveis que saem dos centros de distribuição. A empresa opera com 2.300 veículos elétricos, 169 caminhões movidos a gás natural e 14 movidos a biometano e outros combustíveis considerados mais sustentáveis. “Estamos expandindo nossas práticas de sustentabilidade enquanto o negócio continua crescendo.”

Devido às enchentes no Rio Grande do Sul, o Mercado Livre anunciou, ainda, a doação de 1 milhão de reais para a ONG Ação da Cidadania, congelou a reputação dos empreendedores do estado para que não sejam negativamente avaliados e disponibilizou malha logística para doações em parceria com a Gol e a Defesa Civil. “Nossa intenção é ampliar o alcance dos vendedores, levando em consideração também as questões sociais”, conclui Yunes.