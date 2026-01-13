Empreendedorismo pode ser ensinado? A neurociência tem a resposta para isso

O ecossistema de inovação nunca teve tantas opções para quem quer empreender. Ainda assim, os índices de intenção empreendedora seguem estagnados em muitos países. Isso levanta de que será que estamos ensinando da forma certa? Será que empreender pode mesmo ser ensinado ou é algo inato?

Segundo o professor Victor Perez, da Xi’an Jiaotong-Liverpool University, a resposta não está em mais conteúdo técnico, mas em olhar diretamente para a origem do comportamento empreendedor, o cérebro. As informações foram retiradas de The Conversation.

Uma nova era para o ensino do empreendedorismo: o modelo "orientado pelo cérebro"

Durante décadas, o ensino empreendedor passou por três fases:

A econômica (foco em mercados) A psicológica (foco em traços de personalidade) A gerencial (foco em etapas e frameworks).

Agora, pesquisadores como Perez propõem uma quarta abordagem: o empreendedorismo orientado pelo cérebro.

Ou seja, em vez de apenas ensinar modelos de negócio, a educação empreendedora deve desenvolver capacidades mentais como foco, criatividade, flexibilidade cognitiva, resiliência e regulação emocional. E isso é possível com apoio da neurociência.

Neurotecnologia para mapear (e treinar) o cérebro empreendedor

Ferramentas como eletroencefalograma (EEG) e protocolos de treino cognitivo têm sido testados para medir e potencializar estados mentais essenciais ao empreendedorismo.

Diferente de entrevistas e testes comportamentais, o EEG permite observar diretamente como o cérebro responde a estímulos de risco, incerteza e pressão emocional — três condições frequentes na rotina de qualquer founder.

Um estudo da Universidade de Kobe mostrou que participantes com maior intenção empreendedora apresentaram padrões distintos de atividade cerebral ao reagirem a palavras emocionalmente carregadas antes de tomar decisões. Mesmo quando os comportamentos não mudavam visivelmente, o cérebro já operava de forma diferente, especialmente em áreas ligadas à atenção e interpretação de significado.

Atenção sustentada e resiliência são treináveis

O ponto mais promissor dessa abordagem é que as habilidades cognitivas associadas ao sucesso empreendedor podem ser desenvolvidas. Na prática, isso significa que ninguém nasce pronto para empreender, mas todos podem treinar o cérebro para isso.

Música, storytelling e treino mental guiado: a inovação no ensino cognitivo

Além dos dispositivos de medição, outras ferramentas estão surgindo para potencializar a mente empreendedora.

Uma delas é a “música de performance cognitiva”, composta com padrões rítmicos e frequências específicas para estimular atenção, motivação e engajamento mental profundo.

Outra inovação é o WNYLE Method, um framework de treinamento cognitivo e emocional que combina storytelling cinematográfico, música temática e exercícios guiados. O método simula o processamento cerebral de atenção, emoção e reflexão, criando experiências de aprendizado mais profundas e memoráveis.

