Serasa busca oito startups que ajudem a acabar com a inadimplência — e vai investir nelas

Em 2024, o Brasil atingiu um recorde preocupante: mais de 68 milhões de pessoas enfrentam inadimplência e dívidas atrasadas.

A crise financeira, impulsionada por diversos fatores econômicos, tem levado milhões de brasileiros a lutarem para pagar suas contas.

É nesse cenário que a empresa de análises e informações para decisões de crédito Serasa Experian quer fazer a diferença.

A empresa lançou a segunda edição do programa de aceleração Impulsiona Startups, que busca selecionar oito startups com soluções inovadoras que ajudem a reduzir a inadimplência e melhorar o acesso ao crédito no país. Além disso, a Serasa vai investir até 150.000 nessas iniciativas, sem a necessidade de participação societária.

"Queremos continuar escalando o impacto social positivo, ajudando empreendedores que, assim como nós, estão comprometidos em criar um futuro melhor", afirma Paulo Gustavo Gomes, diretor de Sustentabilidade & ESG da Serasa Experian.

Como serão as inscrições do programa de aceleração

O programa Impulsiona Startups está com inscrições abertas até o dia 17 de novembro e vai escolher empreendedores com foco em soluções voltadas para a saúde financeira e acesso ao crédito, divididas em quatro categorias principais:

Novas formas de conceder crédito

Apoio aos superendividados

Acesso a crédito para PMEs

Redução da inadimplência

Além do apoio financeiro, a Serasa Experian oferece uma jornada de aceleração de até seis meses em parceria com a Ace Cortex, uma consultoria de inovação da América Latina. As startups escolhidas receberão mentorias personalizadas, diagnósticos e suporte técnico para evoluírem suas soluções. "A inovação é o caminho para resolver os maiores desafios financeiros enfrentados pelos brasileiros, e esse programa é uma oportunidade para impulsionar esses negócios", afirma Milena Fonseca, CEO da Ace Cortex.

Como vai funcionar o investimento e a aceleração

As oito startups selecionadas receberão, na primeira fase, um investimento inicial de 30.000 reais para desenvolvimento de protótipos. Após dois meses, quatro startups serão escolhidas para continuar no programa, passando por um processo de aceleração intensivo, que inclui mentorias de especialistas da Serasa e acesso gratuito a seus produtos. As startups que se destacarem nessa fase final receberão um novo investimento de 120.000 reais.

Segundo a Serasa, o objetivo é que as startups selecionadas consigam desenvolver soluções que impactem de forma escalável e sustentável o mercado, ajudando a enfrentar os desafios financeiros do país.

"Muitas vezes, esses negócios só precisam de um impulso para alcançar mais brasileiros e gerar um impacto social significativo", complementa Paulo Gustavo Gomes.

Inadimplência e desafios do setor

O setor financeiro brasileiro enfrenta uma série de desafios em 2024, com 68 milhões de pessoas em situação de inadimplência e um mercado cada vez mais complexo para concessão de crédito. A iniciativa da Serasa vem em um momento crítico, onde é preciso encontrar novas formas de inclusão financeira e criar soluções para apoiar tanto os consumidores quanto as empresas.

O "Impulsiona Startups" busca não apenas fomentar a inovação, mas também oferecer uma saída prática para milhões de brasileiros que enfrentam dificuldades financeiras. Para a Serasa Experian, investir em soluções inovadoras e tecnológicas é um dos caminhos para superar a crise. "O compromisso é transformar o mercado, criando um ambiente mais inclusivo e financeiramente saudável", conclui Milena Fonseca.