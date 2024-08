Programa de inovação do Sebrae vai investir novos R$ 11 milhões em startups; veja como participar

FLORIANÓPOLIS (SC)* - Primeiro programa da história do Sebrae de investimento e aceleração de startups, o Inova acaba de lançar uma nova edição. Dessa vez, o foco será investir em cerca de 18 empresas, com um cheque total de 11 milhões de reais.

O programa, criado em 2021 pelo Sebrae Santa Catarina com a gestora de capital Bossa Invest, chega em sua quarta edição com antigos e novos apoiadores. O Sebrae Nacional, a Raja Ventures e a Unifique seguem como apoiadores e investidores do fundo. E dessa vez, passa a investir também o BRDE, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul.

As startups receberão cheques que variam entre 150.000 e 750.000 reais ao longo do próximo ano. Ou seja, são investimentos para startups ainda em estágio bem inicial. Até porque, nas diretrizes do Sebrae, é preciso apoiar empresas que faturam até 4,8 milhões de reais anuais. Tirando isso, a tese é ampla, “agnóstica”, como chamam no no setor.

“Não procuramos por um setor específico. Precisa ser uma boa startup, com um bom mercado potencial”, disse Marcos Regueira, Gerente de Projetos Especiais do Sebrae Santa Catarina, em entrevista exclusiva à EXAME antes de divulgar a nova edição do fundo no Startup Summit, festival de inovação que acontece em Florianópolis.

“Olhamos muito a equipe, porque ela precisa ser complementar. É preciso ter o engenheiro, que vai desenvolver a tecnologia, mas também é preciso ter alguém que cuide da administração e da parte de vendas, porque o objetivo é que seja um negócio que cresça no médio prazo”.

Desde a primeira edição do Inova, em 2021, quem administra o fundo é a Bossa Invest, antiga Bossa Nova. Além de fazer a seleção das startups, a gestora também cuida de toda parte de aceleração, compartilhando conhecimento, além da grana.

“Fazemos toda gestão do veículo e somos um investidor relevante do fundo. Já colocamos mais de 7 milhões de reais”, diz Paulo Tomazela, CEO da Bossa Invest. “E ajudamos explicando como dar governança para a empresa, como organizar sua parte financeira, porque tudo isso pesa para uma startup ser bem posicionada no mercado”.

Desde que o programa foi lançado, em 2021, já apoiou 59 startups em 10 estados brasileiros com 27 milhões de reais.

"O programa é estratégico para o Sistema Sebrae, uma vez que posiciona o Sebrae em uma demanda não atendida pelo mercado, a de micro venture capital, onde o risco de investimentos em startups e negócios inovadores é mais arriscado”, diz Rodrigo Alves Rodrigues, gestor de projetos de inovação do Sebrae. “Há uma necessidade capital externo para continuar o amadurecimento dessas empresas que o mercado privado muitas vezes não assume esse risco, pois ainda é muito nascente”.

Como funciona o Inova

O Inova contempla três fases:

a primeira consiste em uma rodada de investimento e um mês de aceleração online.

Na segunda, as startups poderão receber um novo aporte, quatro meses de aceleração e sete encontros presenciais.

Por fim, na terceira etapa, as startups terão a chance de conquistar mais um investimento e um mês de consultoria especializada e individualizada

Para se inscrever, as empresas precisam gravar um pitch e completar as etapas de inscrição no site do Inova Startups.

*A reportagem viajou a convite do Startup Summit