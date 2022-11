Sem Parar Empresas incorpora negócio que processa mais de R$ 3,2 bi e entra no setor de benefícios

Cada vez mais competitivo e prestes a passar por grandes mudanças no ano que vem com a abertura do mercado de vale-refeição e alimentação, em razão de mudança regulatória que pretende oferecer mais liberdade aos trabalhadores, o mercado de benefícios ganha uma nova participante: a Sem Parar Empresas.

A entrada é resultado da incorporação da VB serviços, companhia que atua no setor há mais de vinte anos e que também integra o portfolio do Fleetcor, grupo americano ao qual a Sem Parar pertence desde que foi adquirida em 2016.

A Sem Parar Empresas vem substituir o que faz o VB, que processa anualmente R$ 3,2 bilhões em volume de pagamentos, com benefícios puxados por vale-transporte, vale-refeição e vale-alimentação. O PAT (programa de alimentação do trabalhador), que garante aos funcionários o direito ao VR e o VA, tem um volume estimado em mais R$ 150 bilhões no país.

A novidade é parte de um processo de reestruturação das empresas da holding no país, onde chegou em 2012. Em 2020, ainda no pré-pandemia, a liderança decidiu criar a marca guarda-chuva “Sem Parar Empresas”, unindo todos os negócios direcionados à prestação de serviços a outras empresas.

A integração começou unindo a CTF, adquirida em 2012 e atuante no nicho de gestão de frota, a DBTrans, solução de pagamentos comprada em 2013, e o braço de operações para empresas da Sem Parar. A VB, também chegada ao grupo em 2013, é a última a entrar na nova formatação.

“É um negócio que deu muito certo. A gente crescia, com os negócios separados, cerca de 5% ao ano historicamente. Depois da junção, passamos a crescer mais de 15%. A gente triplicou o ritmo de expansão, majoritariamente porque mudamos o foco e aproveitamos as sinergias”, afirma Henrique Freire de Moraes, presidente da Sem Parar Empresas e que presidiu a VB Serviços entre 2018 e 2022.

Com presença na América do Norte, América Latina, Europa e Ásia, a Fleetcor concentra os seus negócios no B2B com a oferta de soluções para pagamentos empresariais. Foi fundada em 2000 por Ronald F. Clarke, executivo que ocupa as posições de chairman e CEO. Desde 2010, está listada na bolsa de Nova York e encerrou os 12 meses de 2021 com receita superior a US$ 2,8 bilhões, alta de 19% sobre 2020.

Como funciona o braço de benefícios

Com marca mais forte no mercado, a Sem Parar Empresas fica com uma operação que hoje conta com mais de 820 mil usuários. Na maioria, funcionários de empresas que demandam grande capital humano, como construção civil, call center, além de varejo e indústria.

Além dos benefícios mais tradicionais como VT, VR e VA, a empresa já tinha entrado em outras áreas de benefícios, como os flexíveis, que oferecem mais liberdade de escolha aos trabalhadores. E o objetivo agora como Sem Parar é expandir os produtos e acelerar o lançamento de vendas cruzadas entre as operações.

Os setores naturais para crescer em clientes são as empresas de logística e transporte. Elas formam os maiores grupos entre os mais de 200 mil clientes na base. O número leva em conta tanto os empreendimentos que contratam o serviço de tags de pedágio quanto aquelas que usam a divisão de gestão de frota, o que inclui os cartões de pagamentos de combustível, frete e estacionamento.

“O grande desafio que a gente tem agora é contar que a gente não é só pedágio, é combustível e gestão de despesas dos funcionários”, afirma.

Um primeiro passo nesta mudança foi o lançamento de um cartão em parceira com a iFood Benefícios e que permite o uso em mais de 4 milhões de estabelecimentos. Em três meses, conta o executivo, registraram um crescimento de 30% em comparação com o produto anterior e têm mais de 240 mil cartões na rua.

Qual o tamanho da Sem Parar Empresas

Com a união dos negócios, a marca Sem Parar Empresas responde por cerca de 40% do faturamento do Grupo Fleetcor no Brasil. Conta com time de 900 funcionários e mais de 1,1 milhão de veículos usam as tags de pedágio.

A expectativa, desde que foi criada em 2020, é de que a companhia dobre de tamanho entre 2024 e 2025, o que demanda um ritmo médio de crescimento de 20%.

O percentual foi impactado logo no primeiro ano, com a pandemia. Moraes garante, no entanto, que os últimos dois anos estão acima da meta e têm recuperado as perdas iniciais.

O ritmo de expansão é superior ao da irmã mais conhecida, a Sem Parar voltada para os consumidores finais, que deve encerrar o ano com 15% de alta. Ela responde pelos outros 60% da receita e mais de 5,1 milhões de veículos com as suas tags de pedágio.

A movimentação também tem um caráter de proteção. Recentemente, bancos, em especial, começaram a oferecer tags como benefícios aos seus clientes.

“A nossa missão é ocupar os espaços, estar mais presente na vida dos clientes para que, quando chegar lá um banco que está dando uma tag mais barata, ele diga: ‘aqui não é só pedágio, tem uma série de outras coisas’”, afirma o executivo.

