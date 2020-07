Seguradora Euler Hermes lança “cadastro positivo” de empresas no Brasil

“Desde a crise de 2015, notamos mudanças no comportamento dos empresários. Eles passaram a procurar as seguradoras para fazer a análise de crédito de clientes e fornecedores, de modo a tornar o relacionamento mais seguro”, afirma Rodrigo Jimenez, presidente da Euler Hermes no Brasil. “Possivelmente, veremos uma nova deterioração dos balanços no segundo semestre.”

A ideia é que o acesso à plataforma seja gratuito, ao menos inicialmente, de modo a estimular a formação do banco de dados. O Brasil é o terceiro país a lançar a plataforma Tradescore, depois da França e da Itália. Hoje, a Euler Hermes possui informações de 83 milhões de empresas que respondem por 92% do produto interno bruto mundial.