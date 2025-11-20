'Segunda boa como a sexta': ela ajuda empresas a ter funcionários felizes

A gente passa boa parte do dia no trabalho (8 horas ou muitas vezes bem mais do que isso). Então nada mais justo do que querer que esse lugar faça a gente se sentir bem.

É justamente nesse ponto que a ILoveMyJob atua, ajudando organizações a construir uma reputação positiva como empregadoras e a se tornarem lugares onde os profissionais realmente querem estar.

Fundada em fevereiro de 2021, durante a pandemia, por Angélica Madalosso e Patrícia Bandeira, a empresa gaúcha cresceu mais de 500% em quatro anos ao desenvolver projetos voltados à gestão e à reputação de organizações.

O desempenho levou a ILoveMyJob ao ranking EXAME Negócios em Expansão 2025, na categoria de empresas com receita entre 2 e 5 milhões de reais. Em 2024, a companhia registrou faturamento de 2,2 milhões de reais, crescimento de 7% em 12 meses.

À frente da operação está Angélica Madalosso, formada em relações públicas e pós-graduada em planejamento de comunicação organizacional e marketing digital.

Coautora do livro A Experiência do Colaborador e autora de Employer Branding Expert, ela conduz o negócio ao lado de seis sócios: Aroldo Anderson, Michele Cazarotto, Luciana Sálvaro, Carlos Cramer, Sandra Mara Souza e Lucas Carvalho. A empresa mantém ainda um conselho consultivo formado exclusivamente por mulheres.

Da maternidade à inovação

A maternidade teve papel decisivo na jornada empreendedora de Angélica. Ela conta que, após o nascimento da filha, percebeu competências que nem imaginava ter.

“A maternidade me deu autoconfiança para entender que não existe limite para quem se esforça”, diz.

A ILoveMyJob nasceu de um perfil de conteúdo que Angélica criou durante a licença-maternidade.

Lá, ela compartilhava boas práticas de employer branding, que nada mais é do que ajudar empresas a conquistar e fidelizar os talentos mais alinhados com os negócios.

Antes mesmo de empreender, a executiva sempre teve boas experiências no ambiente corporativo e costumava usar a hashtag #ILoveMyJob nas mídias sociais.

Ao perceber que o termo era mais comum entre profissionais como médicos e atletas, viu a oportunidade de incentivar pessoas de outras áreas a expressarem satisfação do local onde atuavam.

Depois de quase dois anos observando as demandas do mercado, ela transformou o canal em um negócio estruturado.

Desde então, a empresa já atendeu mais de 80 companhias em diversas regiões do país, entre elas Raízen, Natura, Cosan, Sicredi, XP e iFood.

“Queremos que a segunda-feira seja tão boa quanto a sexta”, afirma.

Para ela, isso não significa colocar o trabalho no centro da vida, mas reconhecer que ele ocupa boa parte do dia e pode ser fonte real de satisfação e propósito.

O nome ILoveMyJob foi escolhido também pelo apelo global. Hoje, a empresa trabalha com mais de 40 marcas ativas e já iniciou projetos em Portugal e na Holanda, marcando o início da expansão internacional.

A estratégia da ILoveMyJob

O trabalho de employer branding realizado pela ILoveMyJob vai muito além da gestão de redes sociais.

A consultoria começa com um diagnóstico profundo, ouvindo colaboradores, lideranças e talentos do mercado para entender a percepção sobre a marca como empregadora.

Avalia também dados de plataformas como Glassdoor, Indeed e InfoJobs, e conteúdos gerados espontaneamente pelos profissionais.

Com base nesse mapeamento, a equipe identifica o grau de maturidade da empresa, seus pontos fortes e vulnerabilidades, e customiza, claro, suas metodologias de acordo com os desafios e a realidade de cada organização.

A partir daí, constrói a proposta de valor ao colaborador e define o posicionamento da marca.

O planejamento costuma levar de 24 a 36 meses, já que envolve desde a reformulação do site de carreiras e das etapas do processo seletivo até estratégias de conteúdo nas redes, como no LinkedIn, e treinamento de lideranças para comunicar a cultura de forma clara e coerente.

A execução acontece por meio da agência interna da ILoveMyJob, que desenvolve trabalhos como campanhas de recrutamento, tráfego pago, sites de carreiras, gestão de redes sociais, inbound recruiting para relacionamento com talentos, estratégia de comunicação e disseminação de cultura organizacional e programa de de embaixadores de marca empregadora.

“Tudo o que conecta comunicação, marketing e recursos humanos passa pelo nosso trabalho”, resume a CEO.

Hub de employer branding

Apesar de não ser uma empresa nativa de tecnologia, a ILoveMyJob está passando por um processo de transformação digital.

Em breve, a empresa vai lançar uma solução que permite que, ao buscar no ChatGPT, por exemplo, “como é trabalhar na empresa X”, as respostas deixem de depender apenas de plataformas como Glassdoor ou Indeed e passem a incluir conteúdos diretamente do site de carreiras do próprio negócio.

Outra inovação prevista é o lançamento de interfaces conversacionais para sites de carreiras, que vão permitir aos candidatos acessar o site da empresa X e interagir com uma IA capaz de responder, de forma personalizada, como é trabalhar em diferentes áreas da companhia.

O objetivo é fazer com que as pessoas se sintam realizadas no trabalho.

Existe ainda a ILoveMyJob People University, que oferece, em parceria com a Faculdade IPGS, a primeira pós-graduação do Brasil em employer branding e employee experience, credenciada pelo Ministério da Educação (MEC).

Com duração de um ano, na modalidade híbrida, a proposta é capacitar profissionais para dominar tanto os fundamentos quanto as estratégias avançadas da área para criar ambientes de trabalho mais atrativos.

“Acreditamos que, para esse setor crescer de verdade, é preciso educar tanto nossos clientes quanto o próprio mercado”, diz Angélica.

O que é o ranking Negócios em Expansão

O ranking EXAME Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME).

O objetivo é encontrar as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 12 meses.

Em 2025, a pesquisa avaliou as empresas que mais conseguiram expandir receitas ao longo de 2024. A análise considerou negócios com faturamento anual entre 2 milhões e 600 milhões de reais.

São 470 empresas que criam produtos e soluções inovadoras, conquistam mercados e empregam milhares de brasileiros. Conheça o hub do projeto, com os resultados completos do ranking e, também, a cobertura total do evento de lançamento da edição 2025.