O que é Employee Experience e como ele proporciona vantagem competitiva para empresas em ascensão 

*Por Bruna Lourenço

Nos dias atuais, a Experiência do Colaborador (EX) tornou-se um pilar fundamental para o sucesso das empresas que buscam um diferencial competitivo. Ao proporcionar experiências positivas e significativas aos seus funcionários, as organizações adotam uma importante estratégia que tem como principal objetivo valorizar o capital humano, além de contribuir para o aumento do engajamento, retenção de talentos e, consequentemente, aumentar a conexão dos colaboradores com o negócio e entregas de alta performance.

Outro pilar importante dessa estratégia, está relacionada diretamente aos custos. Estudos demonstram que o turnover pode impactar às empresas, em média, até 200% do salário anual de um colaborador. Em setores com alta rotatividade, como varejo e tecnologia, essa realidade é ainda mais desafiadora. Segundo uma pesquisa da Gallup, empresas que se dedicam a melhorar a experiência dos profissionais têm um aumento de 50% nas receitas. Isso se deve ao fato de que colaboradores satisfeitos e engajados tendem a ser mais produtivos e a apresentar melhor desempenho.

No entanto, a implementação de uma cultura EX eficaz enfrenta grandes desafios. Por se tratar de uma estratégia que coloca o colaborador como o centro de tudo, ela precisa abranger toda a jornada do profissional dentro da organização, e isso impacta desde a divulgação da vaga até um possível momento de desligamento.

O que é preciso para implementar o EX?

Um dos principais desafios ao implementar uma estratégia de Experiência do Colaborador está relacionado à resistência à mudança. A transformação cultural é um processo complexo e que exige tempo e dedicação principalmente das lideranças.

Nessa etapa é fundamental estabelecer uma comunicação consistente e transparente quanto aos benefícios da mudança e envolver os profissionais nesse processo. Líderes que não demonstram um comportamento coerente com os novos valores adotados pela empresa podem minar os esforços de implementação da EX.

Outro aspecto importante é a necessidade de investimentos

Muitas empresas podem enfrentar dificuldades para alocar os recursos necessários e até mesmo quantificar o retorno sobre o investimento. Embora possa contribuir para métricas como engajamento e satisfação, é necessário estabelecer uma relação direta com os resultados financeiros, o que nem sempre é simples mensurar.

Nessa etapa a coleta e análise de dados se tornam essenciais para avaliar o impacto das iniciativas adotadas. Mas vale destacar que muitas empresas ainda não possuem as ferramentas e os processos adequados para realizar essa tarefa, sendo importante uma análise do setor responsável nesse sentido.

Transformar uma cultura organizacional consolidada é um processo gradual que requer significativa persistência. É fundamental dedicar um esforço contínuo para redefinir os valores e crenças da empresa, reconhecendo a singularidade de cada colaborador e suas necessidades específicas.

Proporcionar experiências personalizadas pode ser um desafio, especialmente em organizações de maior porte.

Difícil, mas os resultados da valorização dos colaboradores são tangíveis

Todo esforço e persistência é recompensado. As empresas que conseguem implementar uma estratégia sólida de Employee Experience observam benefícios diretos. Com colaboradores mais motivados não apenas é possível obter melhores resultados, como também se tornam defensores da marca, atraindo novos talentos de forma orgânica.

Uma marca empregadora forte é um ativo valioso para qualquer organização. Ela representa a percepção que os colaboradores, candidatos e o público em geral têm sobre a empresa como um bom lugar para trabalhar. Ao investir nessa construção, de marca empregadora positiva, as empresas podem colher diversos benefícios, como:

Atrair um maior número de candidatos qualificados, facilitando o processo e investimento na etapa de recrutamento;

Atrair profissionais muito mais alinhados com os valores e cultura;

Colaboradores satisfeitos com a empresa tendem a permanecer por mais tempo na organização, reduzindo os custos com novos recrutamento e investimentos em treinamentos.

A retenção de talentos, que para muitas empresas acaba sendo um dos maiores desafios, se favorece dessa estratégia. Pois ao cuidar da jornada do profissional, as empresas preservam o conhecimento interno, o que pode ser vital em um mercado em constante evolução.

Além disso, colaboradores satisfeitos tendem a trazer inovação e criatividade, características essenciais para a competitividade no cenário atual.

De acordo com a Deloitte, 94% dos executivos acreditam que a cultura organizacional é fundamental para o sucesso de um negócio, mas apenas 12% estão satisfeitos com sua atual cultura.

Por fim, podemos concluir que a adoção da cultura de Employee Experience como uma estratégia de negócios não é apenas uma tendência passageira; é uma necessidade para empresas que desejam prosperar em um mercado cada vez mais competitivo.

Ao valorizar a experiência do colaborador em todas as etapas, as organizações não só melhoram o clima interno, mas também se colocam em uma posição vantajosa frente à concorrência. O retorno sobre o investimento em

Employee Experience se traduz em maior satisfação, retenção de talentos e, por fim, aumento nas receitas. O que parece ser um investimento em pessoas acaba se mostrando uma sólida estratégia de negócios.

*Bruna Lourenço é head de Experiência do Colaborador na SPAR Brasil, uma das duas principais empresas de merchandising de varejo do País.

