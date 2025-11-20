Esta rede de reabilitação atende 3.200 pets por mês e mira 170 unidades

A Fisio Care Pet é uma rede especializada em reabilitação de cães e gatos. As unidades oferecem fisioterapia e acupuntura veterinária para tratar problemas como dores crônicas, lesões ortopédicas e neurológicas, artrose e displasia.

Fundada em 2010 pelo médico veterinário Ricardo Lopes, a empresa conta com 112 veterinários e 32 profissionais administrativos. Cerca de 3.200 pets são atendidos todos os meses, sendo mais de 95% cães.

Segundo Lopes, isso acontece porque os cães demonstram dor com mais facilidade, enquanto os gatos costumam esconder o incômodo. Por isso, muitos tutores e até profissionais confundem dor com envelhecimento.

O avanço rápido fez a Fisio Care Pet entrar, pela primeira vez, no ranking EXAME Negócios em Expansão 2025. A empresa passou de um receita líquida opercionl de R$ 1.119.203 para R$ 2.058.236, alta de 84%.

A empresa ficou em 26º lugar entre os negócios com faturamento entre 2 e 5 milhões de reais no levantamento.

Como o negócio começou

Ricardo Lopes cresceu em uma família de classe média baixa e se formou em medicina veterinária e zootecnia pela USP, com pós-graduação em ortopedia pela mesma universidade.

No dia a dia profissional, percebeu que havia demanda por reabilitação, mas pouco conhecimento técnico dentro das clínicas e hospitais veterinários. Sem dinheiro para abrir sua própria estrutura, decidiu oferecer serviços de fisioterapia dentro desses estabelecimentos.

"Já nascemos como uma rede de quatro unidades, prestando serviços dentro de hospitais e clínicas veterinárias", lembra.

O investimento inicial foi de cerca de 15 mil reais em alguns aparelhos específicos. Estrutura e os demais equipamentos ficaram por conta dos parceiros. A primeira unidade da Fisio Care Pet surgiu dentro da Petz de São Bernardo do Campo, em 21 de outubro de 2010.

A ideia de franquear veio só em 2020, durante a pandemia. Até então, a rede tinha 13 unidades. O processo, da concepção do modelo até o lançamento, levou sete meses, e a franquia chegou ao mercado em janeiro de 2021.

O plano de expansão da Fisio Care Pet

Hoje, a Fisio Care Pet tem 104 unidades em 14 estados e no Distrito Federal, sendo 32 próprias e 72 franqueadas, instaladas em espaços próprios ou dentro de clínicas e hospitais parceiros, como Petz e Petland.

No total, 63 já estão em operação e as demais serão inauguradas até o início do próximo ano.

O perfil dos franqueados é formado principalmente por veterinários que já atuam com reabilitação e querem abrir seu próprio centro com suporte completo.

O custo para implantar uma unidade vai de 170 mil a 250 mil reais. Para assinar o contrato, o investidor precisa ter ao menos 70 mil reais disponíveis, e o restante pode ser parcelado em até 50 vezes sem juros.

Segundo o executivo, o retorno acontece entre 14 a 17 meses e, entre fechar o contrato e inaugurar a unidade, o prazo varia de cinco a seis meses.

A empresa quer encerrar o ano com 120 unidades, com novas aberturas nos estados de São Paulo, Santa Catarina e Goiás.

Qualidade técnica e capacitação contínua

Lopes considera a qualidade técnica o principal diferencial da marca. Para trabalhar em qualquer unidade da Fisio Care Pet, o veterinário precisa passar por quatro a seis meses de treinamento e ser aprovado em cinco provas teóricas e sete práticas.

A rede também centraliza marketing e agendamento para todas as unidades. Os franqueados recebem suporte completo em seleção de equipe, capacitação, atendimento, agendamento e gestão financeira, ficando livres para atuar na parte clínica.

Há três anos, Lopes deixou de atender pacientes para focar na administração da empresa. Nesse período, criou a Fisio Care Pet Academy, lançada em 2022. O projeto nasceu da procura de profissionais por cursos e especializações.

A escola oferece pós-graduações em fisioterapia, acupuntura e nutrição clínica, além de cursos rápidos e formação de um ano. As aulas são híbridas, com conteúdo online e atividades práticas na zona Sul da capital paulista. Já são 800 alunos formados.

Entrada em novos nichos

A meta é chegar a 170 unidades em 2026. O plano de expansão também inclui o exterior. Presente no Paraguai, República Dominicana e Honduras, a rede está abrindo unidades também no Panamá e no Chile.

"Dou aula em congressos e cursos fora do país e muitos alunos estrangeiros começaram a nos procurar", comenta.

No longo prazo, o objetivo é atingir 300 unidades até 2031, com presença em todos os continentes. "A expansão vai vir da venda de franquias, de parcerias com clínicas e da presença em eventos do setor", explica.

A empresa também quer ampliar os serviços para a reabilitação de animais não convencionais, como aves, répteis e roedores.

"A demanda cresce rápido e ainda há poucos profissionais preparados para esse tipo de atendimento", afirma. Além disso, planeja atuar em UTIs.

O que é o ranking Negócios em Expansão

O ranking EXAME Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME).

O objetivo é encontrar as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 12 meses.

Em 2025, a pesquisa avaliou as empresas que mais conseguiram expandir receitas ao longo de 2024. A análise considerou negócios com faturamento anual entre 2 milhões e 600 milhões de reais.

São 470 empresas que criam produtos e soluções inovadoras, conquistam mercados e empregam milhares de brasileiros. Conheça o hub do projeto, com os resultados completos do ranking e, também, a cobertura total do evento de lançamento da edição 2025.