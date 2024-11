Os segredos da Electrolux para conquistar a preferência dos brasileiros há quase um século

Em tempos em que a casa se tornou ainda mais central na vida das pessoas, a Electrolux, marca com quase 100 anos de atuação no mercado brasileiro, tem uma jornada de profunda conexão com os consumidores do país.

Apostando em inovação, sustentabilidade e relacionamento, a marca de eletrodomésticos mais lembrada pelos brasileiros e considerada como Top of Mind, segundo a Kantar, Brand Health Track, é destaque em diversos rankings e premiações. Recentemente, por exemplo, a Electrolux foi premiada com a prata no Effie Awards 2024, na categoria de eficácia a longo prazo com o case “Electrolux: de challenger a líder”, desenvolvido em parceria com a agência DPZ.

“Temos um papel importantíssimo de entender e atender às necessidades desses consumidores em sua vida dentro de casa. Oferecer produtos de alta qualidade, e ser uma marca com quem os consumidores podem contar, acaba, consequentemente, gerando uma grande conexão com as pessoas”, explica Ana Peretti, VP de Marketing e Sustentabilidade do Electrolux Group América Latina.

Para reforçar essa conexão, a Electrolux se posiciona por meio do conceito ‘Sua Casa Bem Vivida’, que leva a companhia a investir na criação de soluções capazes de proporcionar experiências prazerosas e significativas no dia a dia dos consumidores. “Nossa intenção é mostrar que os produtos não só facilitam a rotina, ajudando a realizar as tarefas sem grandes esforços, como são grandes aliados para que as pessoas possam viver o melhor de suas casas, como quiserem”, destaca Ana.

Inovação

A inovação entra nas produções e soluções da Electrolux como um fator-chave. Um exemplo é a inteligência artificial AutoSense, que controla automaticamente a temperatura dos refrigeradores, prolongando a vida útil dos alimentos e ajudando a reduzir o desperdício em até 30%. Já a tecnologia Inverter proporciona economia de até 30% de energia em diversos produtos da marca.

“Essas inovações são fundamentais para melhorar o dia a dia dos nossos consumidores e permitir uma rotina mais consciente”, explica Ana que completa: “A meta é entregar a melhor experiência ao consumidor. “Sempre atrelamos o produto ao serviço, tornando-nos um verdadeiro aliado dentro de casa”, finaliza.

Atualmente, a Electrolux também é líder em eficiência energética no segmento de refrigeração no Brasil. Além disso, é a marca mais vendida em diversas categorias, como a de geladeiras multidoor, de lavadoras, micro-ondas, aspiradores de pó e purificadores de água, de acordo com painel da GFK.

Cuidado com as pessoas e o planeta

Ainda para garantir que o consumidor seja bem atendido em toda sua jornada com a marca, foi criado o Electrolux Cuida, um serviço de pós-venda que desde 2021 oferece uma plataforma que facilita o acesso a diversos serviços, como solicitação de instalação, manuais, assistência técnica pelo WhatsApp e até mesmo assinatura de filtro para o purificador de água. Ainda, no Electrolux Cuida o consumidor pode registrar seus produtos e acessar benefícios como descontos na primeira compra na loja Electrolux, instalação gratuita para produtos específicos, entre outros. De acordo com a companhia, essa é uma forma de dar autonomia ao consumidor, além do compromisso com a acessibilidade e a inclusão.

E o compromisso de atender bem também se estende ao planeta. Com o compromisso de alcançar a neutralidade de carbono até 2033, a Electrolux alinha suas metas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e se destaca por incentivar o consumo consciente, especialmente por meio da seleção Electrolux EcoPlus, que reúne os produtos mais eficientes em economia de água e energia de seu portfólio e facilita escolhas mais sustentáveis para o consumidor.