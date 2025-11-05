Negócios

Conheça a empresa que fez o WhatsApp virar o principal canal de atendimento no país

Com mais de 2,5 mil clientes pelo mundo, a croata Infobip registrou 530 bilhões de interações em sua plataforma global em 2024

WhatsApp: empresas integram vendas, suporte e pagamento por meio da plataforma (NurPhoto/Getty Images)

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 13h30.

Com mais de 2,5 mil clientes em todo o mundo e mais de oito anos de experiência colaborando com a Meta na plataforma WhatsApp Business, a Infobip transformou a forma como as empresas latino-americanas se comunicam com seus clientes. Em 2024, sua plataforma global registrou 530 bilhões de interações, posicionando-a como referência em escalabilidade, personalização e suporte local para mensagens corporativas.

O WhatsApp deixou de ser apenas um canal de comunicação entre pessoas; hoje, é o motor principal para estratégias de marketing, vendas e atendimento ao cliente no Brasil e na América Latina. Segundo o Messaging Trends 2025, desenvolvido pela Infobip, o uso do WhatsApp Business para interações corporativas cresceu 47% no Brasil entre 2023 e 2024, impulsionado por setores como varejo, serviços financeiros, telecomunicações e educação.

“Nossa missão na Infobip é oferecer às empresas brasileiras soluções que não apenas conectem, mas realmente engajem seus clientes de forma personalizada e eficaz”, afirma Caio Borges, Country Manager da Infobip no Brasil.

Infobip: muito mais que um provedor tecnológico

Como parceiro fundador da WhatsApp Business Platform e líder reconhecido em Comunicações como Serviço (CPaaS), validado pela Gartner e Juniper Research, a Infobip não oferece apenas a infraestrutura técnica necessária para a integração com o WhatsApp e outros canais, como SMS, voz e e-mail, mas também acompanha as empresas em toda a transformação digital de suas comunicações.

Sua plataforma integra nativamente mais de 250 sistemas líderes do mercado, incluindo CRMs, ERPs e plataformas de comércio eletrônico, permitindo que as empresas criem jornadas omnichannel totalmente personalizadas e escaláveis, que respondem às demandas específicas de cada setor e mercado local.

No Brasil, a Infobip oferece suporte técnico em português com atendimento 24/7 e consultoria especializada, garantindo que seus clientes médios e grandes possam automatizar processos sem perder o toque humano no relacionamento com seus usuários.

“Entendemos que a agilidade e a personalização são essenciais para conquistar a confiança do consumidor brasileiro. O suporte local 24 horas é um diferencial que faz toda a diferença para nossos clientes”, explica Caio Borges.

Soluções-chave com foco em resultados

Entre as inovações mais destacadas estão os chatbots inteligentes integrados à API do WhatsApp Business, que permitem um atendimento imediato, multiformato e disponível 24 horas por dia. Esses bots liberam as equipes humanas para focar em casos mais complexos, melhorando a eficiência, reduzindo custos operacionais e aumentando a satisfação do cliente.

Além disso, ferramentas como o WhatsApp Flows e a plataforma de orquestração CXOP proporcionam às empresas a capacidade de personalizar cada interação com base em dados como localização, histórico de compras e comportamento digital, mantendo conversas naturais e alinhadas ao tom corporativo.

Recentemente, a Infobip incorporou funcionalidades como a API de chamadas de voz e Payments on WhatsApp, ampliando a capacidade do canal para integrar vendas, suporte e pagamentos em um ambiente seguro e sem atritos.

“Acreditamos que a verdadeira transformação digital só é possível quando a tecnologia é aliada a um suporte próximo e especializado. Para isso, trabalhamos lado a lado com nossos clientes, trazendo soluções que fazem a diferença no dia a dia”, destaca Caio Borges.

Impacto mensurável e liderança na região

A Infobip provou seu protagonismo na América Latina, respaldada por sua posição no Magic Quadrant da Gartner e pela confiança de milhares de clientes que viram aumentos em conversão, redução de custos de atendimento e maior fidelização.

Sua presença local e profundo conhecimento do mercado latino-americano posicionam a Infobip como a melhor escolha para empresas que buscam não apenas um provedor, mas um aliado estratégico capaz de acompanhá-las no crescimento e na inovação.

