Sanrio leva Hello Kitty aos doces e firma parceria com marca de donuts

A rede de franquias The Good Cop Donuts, especializada em donuts, acaba de firmar uma parceria com a Sanrio, licenciadora oficial da marca Hello Kity para levar a personagem às suas rosquinhas recheadas. Durante o mês de outubro, quando é comemorado o Dia das Crianças, a rede lança quatro novos sabores com desenhos da personagem e seus amigos: Keroppi, Chococat e My Melody.

A parceria será limitada apenas para o mês de outubro e, com ela, serão lançados quatro sabores de donuts, vendidos a R$ 22 a unidade ou uma caixa com os quatro por R$80. São eles:

Brigadeiro com morango (Hello Kitty);

Torta de limão (Keroppi);

Flocos (Chococat);

Bicho de pé (My Melody)

Além dos novos sabores, à venda em todas as unidades franqueadas, a The Good Cop Donuts também irá promover um evento no qual crianças poderão personalizar seus produtos. A ação acontece no dia 15 de outubro, na loja da Vila Leopoldina, em São Paulo, das 9h30 às 11h30, e o ingresso custa R$ 200.

“A Hello Kitty continua conquistando inúmeros fãs e admiradores por todo o mundo. Estamos muito felizes com essa parceria e em poder proporcionar uma experiência diferente para nossos clientes. Além do sabor, as crianças vão se divertir muito com essa novidade”, diz Nicholas Acquaviva, CEO da The Good Cop Donuts.

“Nesta data tão especial, como o Dia das Crianças, ficamos muito felizes em presentear os pequenos com donuts customizados com os nossos personagens. Além disso, teremos uma ativação diferenciada, possibilitando que as crianças possam produzir os seus próprios doces, criando uma experiência única e divertida”, diz Monica Joseph, gerente Comercial e Marketing da Sanrio no Brasil.

