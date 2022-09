Divino Fogão inaugura nova unidade em São Paulo e alcança marca de 200 lojas

Há 38 anos no mercado de alimentação, o Divino Fogão alcança a marca de 200 pontos de venda com a abertura de um novo restaurante nesta terça-feira, 27, localizado na zona sul de São Paulo. A rede amplia atuação no estado e se destaca como uma das maiores marcas do segmento de food service.

“Quando fundamos o Divino Fogão, queríamos trazer para a população uma opção acessível, saborosa e de qualidade sem deixar de lado a cultura da gastronomia da fazenda. Hoje, estamos comemorando a abertura de mais uma operação que marca os 200 pontos de venda da rede, entre restaurantes situados em praças de alimentação de shopping centers e cozinhas invisíveis, conhecidas como dark kitchen”, diz Reinaldo Varela, presidente e fundador do Divino Fogão.

A 200ª unidade da rede fica localizada no Mais Shopping Largo 13. Com 80 metros quadrados, o local oferece aos consumidores o tradicional buffet e o ‘Coma a Vontade’, que oferecem em torno de 32 pratos quentes e 15 opções de saladas diferentes todos os dias, além de diversos tipos de carnes, frango e peixes grelhados, todos feitos na hora, e vários tipos de sobremesas, a la carte, com pratos individuais, e o grill, que disponibiliza aos clientes opções de churrascaria.

"Nossa meta é ingressar em cidades de médio e grande porte com os formatos tradicionais de buffet e serviço à la carte, além de municípios menores com o ingresso do delivery da marca em parceria com empresários locais do setor de alimentação", afirma o fundador.

