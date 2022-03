Salesforce tem resultado acima do esperado com aumento de trabalho híbrido

A Salesforce.com divulgou na terça-feira receita e lucro trimestrais acima das estimativas de Wall Street, à medida que a transição ao trabalho híbrido, impulsionada pela pandemia, manteve uma forte demanda por seu software em nuvem.

A receita com assinaturas e suporte cresceu 24,7% no quarto trimestre do ano fiscal companhia (encerrado em janeiro de 2022) na comparação anual, para 6,83 bilhões de dólares.

Juntamente com a demanda por suas plataformas como o Customer 360, a recente adição do aplicativo para gerenciamento de trabalho Slack também ajudou a fabricante de software em nuvem a agregar usuários.

O Slack continua superando nossas expectativas e, acredito, está se beneficiando não apenas da tendência dessa nova maneira de trabalhar, mas também de fazer parte do portfólio Customer 360, segundo Bret Taylor, co-presidente-executivo da Salesforce.

Para o ano fiscal de 2023, a Salesforce projeta receita entre 32 bilhões de dólares e 32,1 bilhões de dólares, acima da expectativa do mercado de 31,78 bilhões de dólares.

A receita da empresa aumentou 26% no quarto trimestre, para 7,33 bilhões de dólares, superando a estimativa de 7,24 bilhões de dólares, segundo dados colatados com analistas pelo IBES, da Refinitiv.

Em uma base ajustada, a Salesforce lucrou 0,84 dólar por ação no trimestre, acima da expectativa de mercado de 0,74 dólar por ação. No entanto, as projeções da empresa para lucro ajustado no trimestre atual e no ano inteiro vieram abaixo das estimativas.

A empresa espera receita no primeiro trimestre entre 7,37 bilhões de dólares e 7,38 bilhões de dólares. Os analistas, em média, projetam o número em 7,26 bilhões de dólares.