Acordar às 5h é coisa do passado. Para o CEO do Airbnb, 'rotina noturna' é a fórmula do sucesso

Em uma era em que líderes são idolatrados por madrugadas e dias começando antes do sol nascer, Brian Chesky, CEO do Airbnb, adotou uma rotina que contraria o senso comum do mundo corporativo. Aos 43 anos, ele evita reuniões antes das 10h e prefere concentrar sua criatividade no período noturno — das 22h até cerca das 2h30 da manhã.

“Quando você é CEO, pode decidir quando começa o seu dia”, diz Chesky. O Airbnb fatura cerca de US$ 8 bilhões anualmente. Ele prioriza pelo menos sete horas de descanso, acorda por volta das 8h30 e começa o expediente sem pressa, rompendo com a tradição de líderes como Tim Cook, CEO da Apple, que têm manhãs mais aceleradas.

A rotina matinal do executivo começa com 30 minutos a uma hora e meia de exercícios cardiovasculares em jejum, que incluem treinos na stair master ou passeios com a cachorra, Sophie. Em seguida, ele toma um café preto — sem açúcar ou leite — e faz uma refeição leve, praticando jejum intermitente para manter foco e energia.

Só depois dessas etapas vem o planejamento estratégico: Chesky revisa o calendário e define prioridades para o dia, evitando agendar reuniões antes das 10h. Essa organização permite que ele mantenha manhãs livres para trabalho profundo e momentos pessoais, enquanto concentra a maior parte da criação e decisões complexas no período noturno.

A escolha do horário não é mera preferência pessoal. O executivo explica que seu período mais criativo começa após as 22h, quando se dedica a esboçar planos e discutir com equipes, geralmente em fusos horários mais compatíveis com o trabalho à noite. Segundo matéria do site americano Business Insider, ele passou o feriado de Ação de Graças elaborando um plano estratégico de 10 mil palavras que depois resumiu para 1.500, tudo em sessões noturnas.

Além dele, outros nomes como o megainvestidor Warren Buffett também defendem horários mais flexíveis, com Buffett declarando que “não tem desejo de trabalhar às 4 da manhã” e que dorme em média oito horas por noite.

No Airbnb, Chesky também aboliu o e-mail como principal canal de comunicação, optando por mensagens de texto e telefonemas desde 2020, e evita reuniões excessivas. Segundo ele, isso evita perda de tempo e permite maior foco nas tarefas que realmente movem a empresa.