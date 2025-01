Microgerenciamento? Não para o CEO do Airbnb, que defende liderança presente: ‘Estou nos detalhes’

Brian Chesky, CEO do Airbnb, tem um lema claro: liderança é presença, não ausência.

Desde 2018, ele adota uma abordagem direta ao supervisionar projetos da empresa. Isso significa que, mesmo ocupando uma das cadeiras mais altas da companhia, Chesky revisa desde novos recursos no site até campanhas publicitárias.

Para alguns, isso pode parecer microgerenciamento, mas Chesky vê como um esforço para estabelecer padrões claros e alinhar sua equipe ao ritmo e visão da companhia.

“Você tem que estar nos detalhes”, afirmou ele em uma entrevista para o CNBC Make It.

Sua inspiração foi Steve Jobs

Inspirado na maneira como Steve Jobs liderava a Apple, Chesky implementou essas práticas em um momento crítico para o Airbnb.

A empresa enfrentava desafios como crescimento lento e custos crescentes. A sensação de produtividade insuficiente entre os funcionários também era frequente. “Eles estavam colocando 70 horas de esforço para obter 10 horas de produtividade”, explicou Chesky.

Esse cenário o motivou a intervir diretamente nos processos, treinando sua equipe para criar o que ele chamou de “consciência compartilhada”.

O resultado? Em 2023, o fluxo de caixa livre do Airbnb alcançou impressionantes US$ 3,4 bilhões – um salto exponencial em comparação aos US$ 97,3 milhões registrados em 2019.

Essa transformação não só garantiu a sobrevivência da empresa durante a pandemia, mas também solidificou sua posição no mercado como uma das gigantes do setor.

Microgerenciamento?

Chesky desafia a ideia de que grandes profissionais devem ser deixados totalmente à vontade.

Ele compara sua abordagem a trabalhar com um treinador no golfe: mesmo sendo especialistas em suas áreas, os funcionários podem se beneficiar de líderes que trazem clareza sobre os padrões, cultura e ritmo da empresa.

“Mesmo que [o funcionário] saiba mais sobre a função dele do que você, ele não sabe mais do que você sobre a empresa”, pontua Chesky. Para ele, estar envolvido é parte de ser responsável por todos e evitar erros antes que eles aconteçam.

Mas há ressalvas

Chesky reconhece que sua estratégia exigiu um esforço inicial enorme — ele chegou a trabalhar 100 horas por semana para redesenhar os processos internos. Contudo, o retorno foi claro: menos reuniões desnecessárias e um ambiente de trabalho mais eficiente.

O comprometimento com os detalhes tornou-se o alicerce de uma cultura corporativa que prioriza excelência e resultados.

Para profissionais de liderança, a lição é clara: estar presente nos detalhes não é uma questão de controle, mas de inspiração.

Ao estabelecer padrões e promover uma cultura alinhada, líderes podem criar organizações resilientes e preparadas para os desafios. Chesky prova que o caminho para o sucesso não está apenas em delegar, mas em liderar pelo exemplo, elevando tanto a si quanto sua equipe a novos patamares de excelência.

Pré-MBA ensina como ser um líder completo

Para aqueles que desejam aperfeiçoar suas habilidades em gestão, há uma notícia boa: a EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Liderança e Gestão, um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para ser um líder mais completo – com habilidades técnicas, interpessoais e estratégicas.

Durante o treinamento, os alunos irão descobrir qual o perfil de líder mais procurado pelas empresas, o que todo líder de alta performance precisa dominar e o caminho para alavancar a carreira para cargos de alta liderança a nível internacional. Todo esse conteúdo, que soma três horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.

E não há barreiras para acompanhar. A iniciativa é virtual – isto significa que é possível acompanhar o treinamento de qualquer local do mundo. Além disso, o pré-MBA dá direito a certificado de participação, assinado pela EXAME e Saint Paul, para incluir no currículo.

Os interessados devem se inscrever clicando aqui.

*Este conteúdo é apresentado por Faculdade EXAME