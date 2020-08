Restaurantes de shoppings oferecem delivery pelo Google Maps

Na última semana, a empresa de tecnologia Google anunciou no Brasil a chegada do serviço que permite fazer pedidos de restaurante diretamente pela busca e também pelo Google Maps. A novidade é integrada ao Rappi, Delivery Center e Onyo.

Deste modo, os clientes dos 14 shoppings da operadora brMalls podem escolher entre 280 operações de restaurantes, inicialmente nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná. A intenção é ampliar para mais de 440 restaurantes disponíveis. A conexão dos sistemas dos lojistas e a roteirização de entrega são feitas pela plataforma Delivery Center.

A utilização do recurso é simples. Ao pesquisar por um restaurante de um shopping brMalls próximo, o cliente identificará na tela do celular ou do computador o botão “Faça seu pedido”. Ao clicar, ele será redirecionado a uma página onde será possível escolher o cardápio desejado. O pagamento é feito diretamente na plataforma pelo Google Play, o que elimina a necessidade de cadastro em vários aplicativos de delivery. O acompanhamento do pedido é feito pelo próprio recurso.

Durante a pandemia, 61% dos brasileiros afirmam ter buscado as lojas e restaurantes do shopping para comprar e consumir seus produtos via e-commerce, como aponta um estudo da consultoria EY, publicado com exclusividade pela EXAME.

“Estamos oferecendo mais uma opção para os nossos lojistas se consolidarem no meio digital e que proporciona ganhos em escala, tanto na maior exposição, quanto em termos de vendas adicionais”, diz Pedro Villarino, diretor regional da brMalls.

Em julho, os shoppings da companhia atingiram, aproximadamente, 100 mil pedidos. As vendas totais online registraram um crescimento médio de 180%, enquanto que o segmento de alimentação foi de 150% na mesma comparação.

“Observamos um aumento na procura dos nossos parceiros pelas nossas soluções multicanais pelas oportunidades que eles estão encontrando para criarem vínculos com seus clientes”, diz Mathias Lopez, gerente de omnicanalidade da brMalls.