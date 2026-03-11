Rede de frutos do mar do PR mira R$ 25 mi no ano com expansão nacional

O que começou como um restaurante autoral em Curitiba se transformou, ao longo de uma década, em uma marca estruturada e com ambição nacional. Em 2026, a Sirène, rede de franquias especializada em frutos do mar, completa 10 anos de operação marcando o início de um novo ciclo de expansão.

A meta é encerrar o ano com cerca de 20 unidades em operação e faturamento de R$ 25 milhões, impulsionada pela retomada da expansão e pela entrada no Grupo Impettus, maior grupo de bares do país.

A rede foi adquirida pelo Grupo Impettus no fim de 2025 por cerca de R$ 14 milhões, movimento que marca uma nova etapa na estratégia de crescimento da marca.

Fundada na capital paranaense, a Sirène construiu sua identidade ao apostar em um posicionamento ainda pouco explorado no food service brasileiro: tornar o consumo de frutos do mar mais recorrente, acessível e descomplicado. O fish and chips, carro-chefe da operação, funciona como porta de entrada para um cardápio democrático, pensado para diferentes ocasiões de consumo, como happy hour, encontros informais e momentos de lazer, com foco em alto giro e uma experiência despretensiosa.

“A Sirène nasceu com a proposta de democratizar o consumo de frutos do mar no Brasil. Sempre enxergamos espaço para um modelo escalável, informal e com identidade forte, que tirasse esse tipo de produto de uma lógica elitizada ou restrita a ocasiões especiais”, afirma Lucas Muller, sócio-fundador da Sirène.

A expansão da rede aconteceu de forma gradual e estruturada, priorizando a consolidação do modelo antes da aceleração. Esse processo de amadurecimento permitiu à marca organizar processos, padronizar a operação e estruturar um modelo de franquias competitivo.

Atualmente, o investimento inicial para abrir uma franquia tradicional da Sirène parte de R$ 320 mil. Além do modelo convencional, a marca aposta em formatos mais flexíveis para ampliar sua capilaridade. Entre eles está o modelo container, com investimento a partir de R$ 100 mil, voltado a praças menores, regiões com alto fluxo ou operações estratégicas de entrada em novos mercados.

“Ter formatos diferentes nos permite crescer de forma mais inteligente. O container é uma ferramenta estratégica para acelerar a expansão, testar mercados e ampliar o acesso de novos franqueados ao negócio”, explica Muller.

Após um período de cerca de um ano e meio com a expansão em ritmo mais cauteloso, a Sirène volta a acelerar seus planos de crescimento apoiada pela estrutura do Grupo Impettus. A estratégia combina o avanço em mercados onde o grupo já possui operação consolidada com a entrada em novas praças estratégicas, com destaque para Rio de Janeiro, além de São Paulo e cidades próximas às unidades já em funcionamento.

“A entrada no Grupo Impettus trouxe escala, governança e inteligência operacional. Isso nos dá mais segurança para acelerar a expansão, aproveitando sinergias logísticas, know-how e um profundo conhecimento do setor”, afirma Muller.

Mesmo com o foco em crescimento, a Sirène mantém como prioridade a consistência da experiência e o fortalecimento da marca. O público principal está na faixa dos 25 aos 40 anos, clientes que valorizam qualidade, ambiente confortável e descontraído e propostas gastronômicas alinhadas ao seu estilo de vida.

Para sustentar essa nova etapa de crescimento, os investimentos vão além da abertura de lojas. A Sirène prevê um aporte de cerca de R$ 8 milhões nos próximos cinco anos, destinado principalmente à evolução tecnológica da operação, com foco em gestão, atendimento e padronização de processos.

O plano estratégico prevê chegar a 50 unidades no período, além de ampliar o suporte aos franqueados, com reforço em treinamento, inteligência de dados e acompanhamento operacional.

No relacionamento com o consumidor, a meta é aumentar o engajamento da marca por meio de ações de marketing, iniciativas ligadas ao lifestyle da Sirène e um reforço consistente em visibilidade e branding.