QuintoAndar lança plataforma que permite a busca de imóveis no ChatGPT

Imagine abrir um chat e escrever: “Quero uma casa com piscina, lareira e perto da região central.” Em segundos, algumas opções de imóveis aparecem na tela, com fotos, preços e detalhes da propriedade, tudo sem sair da conversa.

Esse é o tipo de experiência que o QuintoAndar quer levar ao mercado imobiliário. A empresa anuncia nesta terça-feira, 16, o lançamento de um aplicativo oficial dentro do ecossistema do ChatGPT, permitindo que usuários busquem imóveis diretamente na interface da inteligência artificial.

Com o movimento, a proptech brasileira se torna a primeira empresa do setor imobiliário latino-americano a integrar seus serviços à plataforma da OpenAI. A proposta é tornar o processo de busca por imóveis mais simples e intuitivo, utilizando comandos em linguagem natural.

“Nossa missão sempre foi usar a tecnologia e a inovação como um meio de simplificar a vida das pessoas em uma das decisões mais importantes de suas vidas: escolher o lar ideal”, afirma Rafael Castro, Chief Product Officer (CPO) do QuintoAndar.

A iniciativa surge em um momento de forte crescimento do uso de inteligência artificial no Brasil. Segundo o executivo, o país está entre os três maiores mercados do ChatGPT em uso semanal, com cerca de 140 milhões de mensagens trocadas por dia.

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Como funcionará a busca de imóveis dentro do ChatGPT

Na prática, a integração permite que o usuário descreva o imóvel desejado como se estivesse conversando com um corretor, mas agora com o auxílio da inteligência artificial.

Em vez de selecionar filtros tradicionais, como número de quartos ou faixa de preço, o usuário pode escrever ou falar frases mais detalhadas, como:

“Quero um apartamento com chão de taco e sala iluminada em Pinheiros”

“Apartamento com cozinha aberta e perto do metrô”

A partir da descrição, o aplicativo do QuintoAndar interpreta o pedido e apresenta um carrossel de imóveis compatíveis dentro da própria conversa, com fotos, valores e principais características.

Se algum anúncio chamar a atenção, o usuário pode clicar em “Ver mais”, sendo direcionado automaticamente à plataforma do QuintoAndar para agendar visitas ou iniciar o processo de locação ou compra.

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A estratégia de IA da empresa

A integração com o ChatGPT não é o primeiro passo do QuintoAndar no uso de inteligência artificial para busca de imóveis. Em janeiro de 2025, a companhia já havia lançado em sua própria plataforma um modelo conversacional de pesquisa, permitindo que usuários descrevessem livremente o que procuram.

Agora, ao expandir essa tecnologia para o ChatGPT, a empresa aposta em ampliar o alcance do serviço e acompanhar a forma como os consumidores estão passando a pesquisar na internet.

“O Brasil é hoje um dos países mais engajados do mundo em inteligência artificial, e este lançamento é mais uma demonstração da nossa abordagem de usar IA para oferecer a experiência imobiliária mais satisfatória e útil aos nossos clientes, onde quer que eles nos encontrem”, diz Castro, que não pode revelar o valor do investimento.

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Primeiro passo de uma nova fase

A presença dentro do ChatGPT, segundo Castro, ainda está em estágio inicial e deve evoluir nos próximos meses com novas funcionalidades.

“O QuintoAndar no ChatGPT representa mais um passo em nossa inovação contínua em inteligência artificial e nossa parceria com a OpenAI”, afirma o executivo.

A empresa, segundo o executivo, vê a integração como parte de uma tendência mais ampla: a transformação da busca online em experiências cada vez mais conversacionais, mediadas por inteligência artificial.

Entre as companhias que já possuem aplicativos oficiais dentro do ChatGPT estão plataformas como Booking.com, Photoshop e Canva - agora acompanhadas por uma representante do setor imobiliário latino-americano.

“Nos próximos meses queremos ouvir nossos clientes, introduzir novas atualizações e explorar ainda mais formas de ajudar as pessoas a encontrar e amar o lugar onde vivem,” diz Castro.

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