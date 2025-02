Douglas Montalvão assume a presidência da Adobe na América Latina, aos 45 anos, após 9 anos atuando na companhia como diretor de solutions para a região. O executivo assume a cadeira de CEO em um momento em que a Adobe global está mirando alto na América Latina.

“A empresa tem como meta crescer três vezes mais rápido na América Latina que a média global, que hoje gira em torno de 13% a 14%, impulsionada pela demanda crescente por IA generativa e personalização de experiências digitais”, afirma o novo CEO. “Queremos que a América Latina seja o motor de crescimento da Adobe nos próximos anos."

Com sede na Califórnia, Estados Unidos, a Adobe foi fundada em 1982 como uma empresa multinacional de tecnologia especializada em diferentes serviços que usamos atualmente, como softwares para criação e edição de imagens e vídeos (como o Adobe Photoshop e Illustrator), software para documentos (como o Adobe PDF e Adobe Sign – para assinaturas), e serviços de marketing digital como (Adobe Experience Cloud – para análise de dados) - serviços que geraram como concorrentes grandes empresas como Apple, Canva, Microsoft e Google. Com os avanços da tecnologia, especialmente em IA, a companhia tem crescido nos últimos anos. Em novembro de 2024 a receita líquida da Adobe global foi de 1,68 bilhão de dólares, um aumento de 13,49% em comparação ao mesmo período do ano anterior. O resultado foi impulsionado, principalmente, com a adoção do Adobe Firefly (ferramenta que permite criar e editar imagens usando inteligência artificial), lançada em 2023.

Na América Latina, a Adobe conta com escritórios no Brasil, Chile, Colômbia e México, e atende clientes em outros países da região, como Argentina e Peru - mas segundo o executivo, na região, o Brasil tem um papel estratégico para a companhia.

"O ecossistema brasileiro de inovação é muito dinâmico. O consumidor brasileiro adota tecnologia rapidamente, e isso faz com que as empresas precisem acompanhar essa velocidade. Isso gera uma grande oportunidade para nós", afirma Montalvão.

Com uma história de crescimento planejado e uma trajetória marcada por experiências internacionais, Montalvão se diz preparado para o novo desafio. "Aos 26 anos, eu já sabia que queria liderar a operação de uma empresa americana na América Latina. Construí minha trajetória passo a passo, investindo em experiências internacionais e educação. Agora, estou preparado para levar a Adobe Latam a um novo patamar."

Com exclusividade à EXAME, Douglas Montalvão compartilha as expectativas com os negócios, como planejou a sua jornada até a cadeira de CEO e as lições que adquiriu em seus 20 anos de carreira no setor de tecnologia.

A escolha pelos dados

Nascido no Rio de Janeiro, com mãe dona de casa e pai trabalhando na área de logística, Montalvão cresceu em uma família que sempre valorizou a educação. A grande virada aconteceu ao ingressar na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), onde optou por estudar estatística – um curso pouco conhecido na época, mas que hoje se tornou fundamental para a revolução dos dados e da inteligência artificial.

"Sempre fui muito bom em matemática e lógica. Uma professora do cursinho me sugeriu estatística, e me interessei. Quando contei para o meu pai, ele perguntou o que fazia um estatístico. Respondi que ainda estava descobrindo, mas sabia que trabalharia com dados”, diz o executivo que lembra do conselho do pai até hoje.

“Ele me disse algo que eu levo comigo ainda hoje: ‘não importa o que você escolher, se for um dos melhores, você irá longe'. Isso se tornou um mantra na minha carreira", conta Montalvão.

Um salto de confiança

Com essa mentalidade, ele começou a trabalhar em uma multinacional logo após se formar. Aos 25 anos, sem nunca ter saído do Brasil e sem falar espanhol, levantou a mão ao ver uma oportunidade para atuar no Chile.

"Senti de me desafiar. Disse para a liderança que eu poderia aprender espanhol e ajudar. Foi um salto de confiança que mudou minha vida." No Chile, passou dez anos amadurecendo profissionalmente, viajando pela América Latina e conhecendo diferentes culturas empresariais. Em seguida, trabalhou no México por três anos antes de retornar ao Brasil a convite da Adobe.

As lições de uma carreira global

Desde os 26 anos, Montalvão já sabia onde queria chegar. Além da experiência na América Latina, ele focou em estudar fora do país. "Eu queria liderar uma operação de uma empresa americana na América Latina, e fui construindo esse caminho com experiências internacionais e educação complementar". Durante essa jornada, concluiu um MBA nos Estados Unidos, que o ajudou a equilibrar sua formação técnica com uma visão mais ampla de gestão.

Ao longo de sua carreira, Montalvão percebeu a importância de entender as pessoas em sua individualidade – uma lição que ele carrega até hoje como líder. "Morando em diferentes países, aprendi que cada pessoa tem um olhar único sobre o mundo, e isso também se aplica à liderança. Não se pode tratar todos da mesma forma e esperar alto desempenho. A chave é motivar de forma personalizada."

Outro aprendizado foi sobre a importância do "como" se chega aos resultados. "Nosso CEO sempre fala: 'Não é só o que fazemos, mas como fazemos'. Não basta entregar números. Quero ser reconhecido não apenas pelo crescimento, mas pela ética, pelo engajamento do time e pelo impacto positivo da empresa."

O foco da Adobe para 2025

O foco da Adobe Latam neste ano não será apenas nas pessoas, mas também em avançar com a inteligência artificial. A empresa irá lançar na América Latina uma nova versão do Adobe GenStudio, uma plataforma que, segundo o CEO, promete revolucionar o mercado de gestão de mídia paga, integrando inteligência artificial generativa para automatizar e melhorar processos de criação de conteúdo, definição de canais e análise de resultados.

"Com a Adobe GenStudio, será possível com que empresas personalizem campanhas publicitárias com mais eficiência, reduzindo tempo e custos operacionais", conta o presidente da Adobe Latam.

O GenStudio já foi lançado em inglês e chegará em português e espanhol no segundo semestre de 2025. O diferencial da plataforma está na sua capacidade de centralizar todas as etapas do marketing digital, desde a segmentação de audiências até a mensuração do impacto das campanhas, tudo em um só lugar.

A preocupação com a transparência e a ética no uso da IA também está na agenda da companhia, afirma o CEO. "As empresas estão atentas ao uso responsável da tecnologia. Não basta apenas entregar uma solução inovadora, é preciso garantir que ela seja segura, transparente e licenciada corretamente."

Os profissionais que a Adobe Latam busca

Com uma trajetória internacional e ampla experiência em tecnologia, Montalvão acredita que os profissionais do setor precisam ter três qualidades essenciais: curiosidade, capacidade de aprendizado e atitude. "A tecnologia evolui rápido. O que você aprende hoje pode perder relevância amanhã. É preciso estar em constante atualização."

Na Adobe, os profissionais são incentivados a buscar conhecimento de forma contínua, com programas como a Adobe University e um benefício de US$ 10 mil anuais para investimento em educação. "Nosso foco é garantir que o talento tenha acesso igualitário às oportunidades."

Para atrair os melhores profissionais, a empresa se baseia em quatro valores principais: criar o futuro, ser dono do resultado, ser genuíno e elevar o padrão constantemente. "Queremos pessoas que busquem a inovação, tenham protagonismo e queiram crescer junto com a empresa."

O lado pessoal: equilíbrio entre carreira e vida

Com duas décadas de experiência profissional e mudanças internacionais, Montalvão destaca o suporte da família em suas decisões. Casado com uma estatística que trabalha também em um empresa de tecnologia, ele sempre alinhou as mudanças de país com a carreira da esposa. "Não podia tomar decisões só pensando em mim. Tínhamos que crescer juntos."

Pai de dois filhos que nasceram no Chile, ele também incentiva o esporte como ferramenta de resiliência. "Meus filhos fazem triatlo e eu os acompanho. A disciplina do esporte ensina muito sobre superação e foco."

Agora, com a base consolidada no Brasil, em São Paulo, Douglas Montalvão assume o desafio de impulsionar a Adobe na América Latina, com o desafio de manter a empresa como referência em inovação em software para criação, marketing digital e gerenciamento de documentos. "Nosso compromisso é impulsionar a inovação com responsabilidade”, afirma o CEO.