Pedimos ao ChatGPT para analisar quais profissões podem pagar mais até 2030

A inteligência artificial começa a ser usada também para prever tendências de carreira. Em um teste recente, pedimos ao ChatGPT que analisasse quais profissões têm maior potencial de renda até 2030.

O prompt pedia uma análise baseada em fatores como crescimento do mercado, escassez de talentos, impacto da tecnologia e demanda global. Em poucos segundos, a ferramenta apresentou uma lista de áreas com maior probabilidade de salários elevados.

O exercício mostra como ferramentas de IA generativa estão sendo usadas para interpretar dados de mercado e ajudar profissionais a pensar no futuro da carreira.

As áreas com maior potencial de renda até 2030

Entre as profissões destacadas pelo ChatGPT aparecem cargos ligados à tecnologia, ciência de dados e desenvolvimento de produtos digitais.

Funções como engenheiro de inteligência artificial, cientista de dados, especialista em cibersegurança e engenheiro de software avançado aparecem no topo da lista. Essas carreiras combinam alta demanda global com escassez de profissionais qualificados.

Também surgem áreas ligadas à transformação digital das empresas, como especialistas em automação, arquitetura de sistemas e estratégia de dados.

Por que tecnologia domina as previsões de carreira

Grande parte das profissões apontadas pela inteligência artificial está ligada ao avanço da tecnologia. Empresas de diferentes setores estão investindo em dados, automação e sistemas inteligentes.

Pesquisas recentes indicam que cerca de 88% das organizações já utilizam inteligência artificial em pelo menos uma função do negócio, embora muitas ainda estejam em fase de testes ou pilotos.

Esse movimento aumenta a demanda por profissionais capazes de desenvolver, implementar e gerenciar essas tecnologias.

Outras carreiras que podem crescer em renda

Além da tecnologia, o ChatGPT também apontou oportunidades em áreas como saúde especializada, biotecnologia e gestão estratégica.

Profissionais que combinam conhecimento técnico com visão de negócios tendem a ganhar espaço. Isso inclui cargos como especialistas em produtos digitais, gestores de inovação e consultores de transformação tecnológica.

O fator comum entre essas carreiras é a capacidade de lidar com problemas complexos em ambientes cada vez mais digitais.

Uma aula rápida para entender como usar IA na carreira

Existe uma aula gratuita que mostra como profissionais podem entender o impacto da inteligência artificial no mercado de trabalho e nas decisões de carreira.

fundamentos essenciais da inteligência artificial

como estruturar prompts melhores no ChatGPT

como aplicar IA no trabalho

estratégias práticas de automação

erros comuns ao começar a usar IA

A aula é conduzida por Izabela Anholett, executiva de tecnologia, especialista em IA executiva e professora do MBA em Inteligência Artificial da Exame. Em cerca de 15 minutos, ela explica como profissionais podem se preparar para o futuro do trabalho.

