Pedimos ao ChatGPT para analisar quais profissões podem pagar mais até 2030

Profissões ligadas à tecnologia lideram previsões de renda para a próxima década (NicoElNino/Thinkstock)
Redação Exame
Publicado em 10 de março de 2026 às 11h43.
A inteligência artificial começa a ser usada também para prever tendências de carreira. Em um teste recente, pedimos ao ChatGPT que analisasse quais profissões têm maior potencial de renda até 2030.
O prompt pedia uma análise baseada em fatores como crescimento do mercado, escassez de talentos, impacto da tecnologia e demanda global. Em poucos segundos, a ferramenta apresentou uma lista de áreas com maior probabilidade de salários elevados.
O exercício mostra como ferramentas de IA generativa estão sendo usadas para interpretar dados de mercado e ajudar profissionais a pensar no futuro da carreira.
Entre as profissões destacadas pelo ChatGPT aparecem cargos ligados à tecnologia, ciência de dados e desenvolvimento de produtos digitais.
Funções como engenheiro de inteligência artificial, cientista de dados, especialista em cibersegurança e engenheiro de software avançado aparecem no topo da lista. Essas carreiras combinam alta demanda global com escassez de profissionais qualificados.
Também surgem áreas ligadas à transformação digital das empresas, como especialistas em automação, arquitetura de sistemas e estratégia de dados.
Grande parte das profissões apontadas pela inteligência artificial está ligada ao avanço da tecnologia. Empresas de diferentes setores estão investindo em dados, automação e sistemas inteligentes.
Pesquisas recentes indicam que cerca de 88% das organizações já utilizam inteligência artificial em pelo menos uma função do negócio, embora muitas ainda estejam em fase de testes ou pilotos.
Esse movimento aumenta a demanda por profissionais capazes de desenvolver, implementar e gerenciar essas tecnologias.
Além da tecnologia, o ChatGPT também apontou oportunidades em áreas como saúde especializada, biotecnologia e gestão estratégica.
Profissionais que combinam conhecimento técnico com visão de negócios tendem a ganhar espaço. Isso inclui cargos como especialistas em produtos digitais, gestores de inovação e consultores de transformação tecnológica.
O fator comum entre essas carreiras é a capacidade de lidar com problemas complexos em ambientes cada vez mais digitais.
Existe uma aula gratuita que mostra como profissionais podem entender o impacto da inteligência artificial no mercado de trabalho e nas decisões de carreira.
A aula é conduzida por Izabela Anholett, executiva de tecnologia, especialista em IA executiva e professora do MBA em Inteligência Artificial da Exame. Em cerca de 15 minutos, ela explica como profissionais podem se preparar para o futuro do trabalho.
