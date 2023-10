Quer vender mais e melhor? Responda essas 4 perguntas

Para vender mais e melhor, é preciso investir em uma boa estratégia de marketing. É isso que afirma João Branco, executivo de marketing mais admirado do país em 2022.

Segundo o especialista, um plano de comunicação e vendas bem estruturado é um importante direcionador para as empresas. Esse guia permite que as organizações se posicionarem de forma mais assertiva no mercado, Dessa forma, elas conseguem impulsionar suas vendas e obter resultados financeiros mais animadores.

Você sabe como fazer isso? Pensando nisso, conversamos com o publicitário João Branco, que deu algumas dicas para estruturar do zero uma estratégia de marketing. Veja quais perguntas responder e alavancar as vendas da sua PME, segundo o executivo.

1. Para quem você vende?

Toda empresa precisa conhecer seus clientes. Não dá para criar estratégias, campanhas ou ações sem saber quem será impactado por elas. Conhecer profundamente seu público permite que as ações sejam mapeadas e executadas com mais assertividade. E, quando isso acontece, maiores as chances da sua empresa se destacar e alcançar bons resultados de venda.

Para ajudar, pergunte-se: Quais as necessidades, interesses, hábitos e características do meu cliente? Onde eles estão? Que alternativas elas procuram? O que é importante para eles? Como é a vida dessa pessoa? Por que eles preferem o meu produto e não o da concorrência?

É importante também definir para quem você não vai vender. Isso faz com que sua estratégia fique ainda mais centrada no cliente (naquela pessoa que, de fato, está engajada no que sua empresa tem para oferecer). Dessa forma, você evita que esforços sejam direcionados para públicos que não estão interessados no produto que sua empresa vende.

2. O que você vende?

Após definir seu público, é hora de mapear o que você vende. Não basta conhecer do produto, é preciso apresentá-lo de forma inovadora, com uma proposta bem definida e que agrega valor. Quando isso não é feito, é possível que as vendas da companhia sejam impactadas de forma negativa. Por isso, tenha na ponta da língua a resposta para essa pergunta.

A dica para definir seu produto é focar em poucas coisas, mas que sejam relevantes para o consumidor. Seu diferencial no mercado é aquilo que só você consegue fazer pelo cliente. E é nisso que você deve apostar se quiser alavancar suas vendas.

Outro ponto é verificar se sua empresa oferta aquilo que têm demanda. Será mais desafiador alcançar bons resultados de venda se o produto não tem procura e não soluciona nenhuma dor ou necessidade. Por isso, invista naquilo que resolve um problema na vida do cliente e que nenhum concorrente consegue fazer igual. Essa é sua proposta única de valor.

3. Como você vende?

Após definir quem é o seu público e sua proposta, é hora de escolher a forma mais eficiente de conversar com essas pessoas. “Falar com a pessoa certa, sobre a coisa certa e da forma certa é o marketing que funciona”, resume João Branco.

Ele recomenda apostar em uma comunicação convincente e coerente. E há vários caminhos para isso. Pode ser que vender pelas redes sociais funcione. Ou faça mais sentido a comunicação fora dos meios digitais, como os outdoors e panfletos. Isso vai depender do seu produto e do seu cliente. Para saber a melhor opção, o segredo é testar.

4. Por que você vende?

Em especial após a pandemia, ficou ainda mais evidente que uma boa estratégia de marketing precisa de uma intenção e um propósito. Por isso, outro passo fundamental é definir a razão pela qual você vende e como os consumidores podem se conectar com ela.

“Marketing é algo que pode ir além de uma transação comercial”, afirma o ex-CMO do McDonald's. “Passa por satisfazer necessidades, aliviar dores, melhorar a vida das outras pessoas. E isso dá um sentido maior a cada venda”, afirma.

