Quer ganhar renda extra com a Amazon? Pequenos negócios se tornam canais de entregas em comunidades

Quando o caminhão chega todas as manhãs com pacotes, a rotina da empreendedora Nubia dos Santos começa a mudar, e junto com ela, também cresce o seu negócio. Isso porque ela decidiu participar do programa da Amazon Brasil, chamado ‘Amazon Hub Delivery’ em Osasco, na Grande São Paulo, e transformar a entrega de encomendas em uma nova fonte de renda e conexão com a comunidade.

“Quando comecei, me apaixonei pelo programa. Para mim, ele significa autoestima, novos clientes, renda extra, flexibilidade e prosperar”, conta.

Dona de uma loja de cosméticos e beleza, Nubia incorporou as entregas à sua rotina: dedica cerca de uma a duas horas por dia à atividade e, depois, retorna ao seu comércio.

O impacto foi além do financeiro. Ao circular pelo bairro, ela passou a ser reconhecida pelos moradores, e isso trouxe novos clientes para seu negócio principal.

“As pessoas me reconhecem e muitas fazem conexão com a minha loja. Isso tem sido muito importante para mim”, diz.

Com a renda adicional, a microempresária conseguiu investir na expansão do espaço físico da loja e como mãe solo ela conta como a flexibilidade dessa parceria ajuda em sua rotina.

“Com a receita do Amazon Hub Delivery, já cobri o teto da minha garagem para ampliar o espaço da minha loja para o recebimento dos pacotes, além da qualidade de vida que essa renda extra proporciona para mim e meus três filhos. Como mãe solo isso tudo é uma realização”, afirma.

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O que é o Amazon Hub Delivery

O Amazon Hub Delivery foi lançado no Brasil em 2024 e está em expansão na região metropolitana de São Paulo. Segundo a companhia, ele pode gerar até R$ 69,9 milhões por ano em receita adicional para pequenas e médias empresas.

O programa busca negócios como floriculturas, mercados, papelarias, salões de beleza e oficinas mecânicas, que passam a realizar entregas em suas próprias comunidades, usando sua estrutura e equipe.

Cada parceiro pode ganhar até R$ 30 mil por ano, dependendo do volume de entregas. Não é necessário investimento inicial, e os empreendedores têm autonomia para definir quantos pacotes entregam e em quais horários operam.

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Logística mais rápida - e mais local

Além de gerar renda, o modelo também fortalece a operação logística da companhia. Com a participação de negócios locais, os prazos de entrega podem cair de até cinco dias para apenas um dia em diversas regiões.

"O Amazon Hub Delivery é um exemplo da nossa combinação única entre tecnologia e expertise global com aplicação nacional. Por meio deste programa, não apenas aceleramos entregas pelo Brasil, mas também contribuímos com empreendedores locais ao criar oportunidades flexíveis e complementares para sua renda mensal", afirma Marcio Neves, líder de Transportes da Amazon Brasil.

Hoje, a empresa conta com mais de 250 centros logísticos no país e já investiu mais de R$ 55 bilhões na última década só no Brasil. Parte dessa estratégia inclui a integração com parceiros locais, um modelo que combina escala global com capilaridade regional.

"Com o programa, funcionários dos estabelecimentos realizam entregas nos horários em que há menor movimento em seus negócios. Por exemplo, o dono de um salão de cabeleireiro, com maior fluxo de clientes pela manhã e à noite, pode usar o programa para preencher os horários vagos durante a tarde. Quando crescemos com as comunidades onde operamos, criamos um ciclo virtuoso de desenvolvimento que beneficia a todos," afirma Neves.

Marcio Neves, líder de Transportes da Amazon Brasil: “Não apenas aceleramos entregas pelo Brasil, mas também contribuímos com empreendedores locais ao criar oportunidades flexíveis” (Amazon Brasil /Divulgação)

Um ciclo que beneficia comunidades

Na prática, o Amazon Hub Delivery cria um ciclo virtuoso: empresas locais aumentam sua renda, a Amazon amplia sua capacidade logística e os consumidores recebem produtos mais rápido.

Para empreendedoras como Nubia, o impacto vai além dos números. É sobre visibilidade, independência financeira e fortalecimento do negócio.

“Além do dinheiro extra, criei uma nova rede com as pessoas do bairro. Isso mudou minha vida”, diz a empreendedora.

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Como participar?

Para participar do ‘Amazon Hub Delivery’ , você precisa ter um empreendimento no Brasil e se inscrever em algum desses links:

• National

• São Paulo

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