Quer acumular mais pontos? Presidente da Livelo traz 4 dicas - inclusive usar o Uber

Os pontos, que antes eram usados principalmente para viagens, agora podem ser convertidos em dinheiro e utilizados até em pagamentos via Pix. Mas como acumular mais pontos sem necessariamente gastar mais?

O segredo está em direcionar melhor despesas que já fazem parte da rotina do consumidor, segundo André Fehlauer, CEO da Livelo.

Em entrevista exclusiva ao De Frente com CEO, da EXAME, o executivo apresentou três estratégias para quem deseja acelerar o acúmulo de pontos e transformá-los em viagens, produtos ou dinheiro.

“Você não precisa gastar mais para ganhar pontos. É possível direcionar o consumo que já faria normalmente e receber um benefício adicional”, afirma Fehlauer.

Criada em 2016 por Banco do Brasil e Bradesco, a Livelo reúne atualmente cerca de 60 milhões de clientes e mais de 600 parceiros. A plataforma permite acumular pontos em compras no varejo, serviços financeiros, supermercados, farmácias, aplicativos de mobilidade e viagens.

1.Escolha um cartão que acumule pontos

A primeira recomendação do CEO é analisar se o cartão de crédito utilizado pelo consumidor transfere pontos para algum programa de fidelidade.

No caso da Livelo, há cartões de diferentes instituições financeiras conectados à plataforma. A recomendação é concentrar os gastos que já seriam feitos em um cartão que gere pontos, desde que as despesas estejam dentro do orçamento.

“O primeiro ponto é escolher um cartão de crédito que acumule pontos. Depois, concentrar o que for possível nesse cartão”, diz o executivo.

A orientação, no entanto, não significa aumentar o consumo ou assumir dívidas. O objetivo é transformar gastos já planejados (como supermercado, combustível, serviços e compras recorrentes) em uma oportunidade de acumular pontos.

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2. Aproveite as promoções dos parceiros

A companhia que começou com parceria apenas com companhias áreas, agora ampliou suas ofertas. Hoje, o consumidor pode aumentar o saldo de pontos ao comprar por meio de empresas parceiras, como Magazine Luiza, Casas Bahia e Drogasil.

A Livelo possui mais de 600 parceiros e realiza centenas de promoções mensais. Em algumas campanhas, cada real gasto pode gerar uma quantidade maior de pontos do que o acúmulo tradicional do cartão.

“Vai comprar um eletrodoméstico ou fazer uma compra no supermercado? É importante verificar se existe uma promoção dentro dos parceiros. Muitas vezes, você ganha pontos pela compra e também pelo cartão utilizado”, afirma Fehlauer.

O executivo cita como exemplo um amigo que precisava comprar uma geladeira de R$ 5 mil. Ao fazer a compra por meio de uma campanha promocional, ele recebeu cerca de 50 mil pontos.

“Ele disse: ‘Você ressignificou a minha geladeira. Agora, quando eu olho para ela, lembro que vou viajar com os pontos’. Era uma compra que ele já faria, mas ele conseguiu gastar de forma mais inteligente”, conta.

Segundo o CEO, essa lógica pode ser aplicada a diferentes categorias, incluindo eletrodomésticos, alimentos, produtos para animais, farmácias e viagens.

"Se um varejista hoje não está na Livelo, ele está deixando dinheiro na mesa. Ele poderia aproveitar esse canal para aumentar as vendas e ter acesso a uma base de 60 milhões de clientes apaixonados por acumular pontos."

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3. Conecte serviços do dia a dia, como o Uber

Outra estratégia é acumular pontos em atividades recorrentes, como corridas de aplicativo.

A Livelo mantém uma parceria com a Uber que permite conectar as contas das duas plataformas. Assim, o consumidor pode acumular pontos ao utilizar o serviço de mobilidade.

“Você conecta as contas do Uber e da Livelo, faz suas corridas e ganha pontos. Isso traz a Livelo para o dia a dia e cria um uso mais recorrente e frequente”, afirma Fehlauer.

A estratégia da empresa é justamente ampliar o acúmulo para além das compras realizadas no cartão de crédito. A companhia busca aumentar a presença em serviços utilizados regularmente, como farmácias, supermercados, mobilidade e varejo físico.

A empresa também pretende fechar parcerias em novas categorias, como educação e contas recorrentes.

“Por que uma pessoa não pode pagar a faculdade e ganhar pontos? Estamos olhando para contas de telefone, água, luz e outros pagamentos do cotidiano”, diz.

4. Clube pode acelerar o acúmulo

O CEO também destaca a assinatura do Clube Livelo como uma alternativa para consumidores que utilizam o programa com maior frequência.

Os planos começam em cerca de R$ 44 por mês e oferecem uma quantidade mensal de pontos, além de bônus em campanhas promocionais.

Segundo Fehlauer, assinantes também costumam receber condições diferentes em transferências e promoções. Outro benefício é que os pontos não expiram enquanto o cliente mantiver a assinatura ativa.

“Quem tem o clube acelera o acúmulo e potencializa as promoções. Uma oferta que gera dois pontos por real para um cliente pode gerar quatro pontos para quem é assinante”, afirma.

A assinatura, contudo, deve ser avaliada de acordo com o perfil de consumo de cada pessoa. Para clientes que acumulam poucos pontos ou utilizam o programa com baixa frequência, o custo mensal pode não compensar.

Benefícios também chegam aos brasileiros no exterior

Embora a expansão internacional ainda não faça parte dos planos de curto prazo da Livelo, brasileiros que vivem ou viajam para o exterior já conseguem acumular pontos em algumas operações da empresa.

Segundo Fehlauer, a companhia mantém parcerias com instituições que atendem brasileiros nos Estados Unidos. Clientes dessas operações podem utilizar cartões elegíveis para acumular pontos Livelo, ampliando os benefícios mesmo fora do país.

Apesar disso, Fehlauer afirma que o foco da empresa continua sendo o mercado brasileiro. Segundo ele, ainda existe um grande potencial de crescimento no país, tanto na ampliação da base de clientes quanto na entrada em novas categorias de consumo.

"Sempre nos perguntam sobre internacionalização. É um tema que faz sentido e está no nosso radar, mas hoje enxergamos uma oportunidade enorme de crescimento dentro do Brasil. Ainda há muito espaço para expandir o ecossistema antes de levar a operação para outros mercados."

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Pontos podem virar dinheiro

O aumento das possibilidades de uso também mudou a forma como o consumidor enxerga os programas de fidelidade.

Além de transferir pontos para companhias aéreas ou utilizá-los na compra de produtos e reservar viagens, o cliente pode convertê-los em dinheiro para pagamentos via Pix.

Segundo Fehlauer, essa possibilidade atende consumidores que não possuem saldo suficiente para uma passagem ou que preferem utilizar os pontos em despesas menores do cotidiano.

“O cliente pode transformar os pontos em dinheiro e usar o Pix para pagar um café, o táxi, a manicure ou o que quiser. Isso permite utilizar os pontos na hora em que fizer mais sentido”, diz.

Atualmente, cerca de 60% dos pontos resgatados na Livelo ainda são transferidos para companhias aéreas. No entanto, quando se considera a quantidade de transações, 85% já envolvem outras categorias, como produtos, serviços, marketplace e pagamentos.

Atenção ao valor dos pontos

Antes de utilizar ou transferir os pontos, o consumidor também deve comparar as opções disponíveis.

Uma passagem aérea pode exigir quantidades diferentes de pontos dependendo da data, do destino e da antecedência da compra. Produtos vendidos no marketplace também podem apresentar variações na relação entre o preço em reais e o valor cobrado em pontos.

Por isso, o ideal é verificar se o resgate oferece uma vantagem real em comparação com o pagamento tradicional.

O mesmo cuidado vale para promoções de transferência para companhias aéreas. Campanhas com bônus podem aumentar o saldo no programa de destino, mas os pontos transferidos deixam de ficar disponíveis para outras utilizações dentro da plataforma original.

Para Fehlauer, acumular pontos de forma eficiente exige disciplina e planejamento.

“Concentre o acúmulo, aproveite as promoções e observe as oportunidades. Depois que você começa a acompanhar, percebe que existem muitas formas de gerar valor com gastos que já fariam parte da sua rotina.”

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