Quem é Great Wall, marca chinesa que fará híbridos e elétricos no Brasil?

A chinesa Great Wall Motor — também conhecida pela sigla GWM — confirmou nesta quinta-feira, 27, o início da operação no Brasil. Mas a história da empresa por aqui não é recente: foram 12 anos de estudos, inclusive com participação no Salão do Automóvel de 2012. Para transformar o namoro em realidade, o fabricante anunciou investimento de R$ 4 bilhões durante cinco anos, além de a recém-comprada linha de montagem que pertencia à Mercedes-Benz em Iracemápolis (SP).

Neste primeiro trimestre, a GWM planeja concluir o processo de contratação da equipe que atuará no país, além de definir os planos de divulgação da marca e a rede de concessionários. Os primeiros veículos serão importados da China no fim deste ano, mas a produção nacional começará na segunda metade de 2023. Em comum, todos os modelos oferecidos terão conjunto eletrificado (híbrido ou totalmente elétrico), além de conexão com internet 5G e sistema para condução autônoma.

Toda a linha do fabricante será composta de SUVs e picapes, que ficarão dividos em três submarcas já oferecidas na Ásia: Haval, com modelos urbanos; Tank, com utilitários fora-de-estrada de luxo; e Poer, com picapes topo de linha. Futuramente, ainda será trazida a Ora, divisão dedicada aos veículos elétricos (considerada pelos executivos da Great Wall Motor a primeira marca nacional totalmente elétrica).

Também está prevista a expansão da fábrica no interior paulista, que deverá aumentar a capacidade de produção de atuais 20 mil para 100 mil unidades anuais em 2025. Para isso, será desenvolvida a infraestrutura de fornecedores locais, capaz de elevar o nível de nacionalização para 60%. E caberá à operação brasileira fornecer veículos aos demais mercados da América Latina — atualmente, a GWM tem 19 fábricas, oito centros de pesquisa e atua em mais de 60 países.

Se a Great Wall Motor ainda é desconhecida por aqui, globalmente, é a sétima maior empresa do setor em valor de mercado, avaliada em US$ 76,7 bilhões. Com isso, também é o maior fabricante de capital 100% privado da China. Com mais de 100 subsidiárias e holdings, a GWM vai além do setor automotivo, com atuações em mobilidade, novas energias, tecnologia, educação, saúde e no ramo imobiliário. E ainda existe uma joint venture com a BMW, firmada em 2018.

Por aqui, a expectativa do fabricante é alcançar faturamento anual de R$ 30 bilhões já em 2025 — enquanto, globalmente, a previsão é de US$ 95 bilhões, com 25% vindos das operações de fora da China. Como reflexo, a Great Wall Motor deverá gerar 2 mil empregos diretos nos próximos e mais de 8 mil empregos indiretos em toda a cadeia. E já está garantido o investimento de mais de R$ 6 bilhões para os anos seguintes de operação nacional para mais expansões até 2032.

