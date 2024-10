Quem é e quantos milhões ganha o influenciador mais lucrativo do mundo

Cerca de 1,4 trilhão de reais. Este é o valor pelo qual é avaliada a indústria de influenciadores digitais. E o número deve dobrar nos próximos quatro anos, à medida em que se intensificam os usos de redes sociais - e a importância delas em nossas vidas.

Quem já está surfando nessa onda pode, muito bem, estar tirando uma grana e tanto na internet. É o caso de Jimmy Donaldson, também conhecido como MrBeast.

Um levantamento da revista norte-americana Forbes aponta que o norte-americano é o influenciador que mais fatura no mundo, com um ganho médio de 483 milhões de reais.

Quem é MrBeast?

Jimmy Donaldson, de 26 anos, também conhecido como MrBeast, é um dos criadores mais vistos e mais bem pagos do YouTube. Seus primeiros vídeos virais incluíam feitos desafiadores, como ler todas as palavras do dicionário ou contar de zero a 100.000 por 40 horas seguidas. Além disso, desafios ambiciosos e doações generosas de dinheiro, como "curar" a cegueira de 1.000 pessoas, o ajudaram a conquistar mais de 258 milhões de inscritos em seu canal, o maior da história do YouTube.

Donaldson também é um empreendedor, tendo lançado a marca de restaurantes virtuais MrBeast Burger em 2020 e um negócio de chocolates mais saudáveis, chamado Feastables em 2022. No geral, ele ganha entre 600 e 700 milhões de dólares por ano com seus empreendimentos.

Levantamento da Startup Booted indica ainda que o jovem acumula uma fortuna que ultrapassa os 100 milhões de dólares. Segundo a Forbes, entre junho de 2022 e junho de 2023, seu faturamento foi estimado em US$ 82 milhões (cerca de R$ 400 milhões).

Como ele fez sua fortuna

Além do seu canal principal, que acumula mais de 500 milhões de inscritos no YouTube, MrBeast também comanda diversos outros canais com milhões de seguidores, incluindo um focado em filantropia e outro voltado para videogames.

Donaldson se destacou por aplicar boa parte de seus ganhos em vídeos de alto custo, alguns chegando a milhões de dólares em produção. Recentemente, ele comentou em um podcast que reinveste "cada centavo que ganha".

Essa abordagem explica, em parte, como o youtuber americano atrai uma audiência massiva — permitindo que ele aumente cada vez mais o nível dos seus desafios e produções.

Em 2017, os grandes sucessos de MrBeast incluíam um vídeo onde repetia “Logan Paul” 100 mil vezes em 17 horas e outro onde dava centenas de dólares de gorjeta para entregadores de pizza. Ambos receberam de 20 a 40 milhões de visualizações.

Além dos vídeos para a internet, Donaldson é reconhecido por seu trabalho filantrópico e por diversos empreendimentos comerciais. Ele administra uma instituição de caridade que atua como um banco de alimentos, ajudando a alimentar comunidades nos Estados Unidos, e contribuiu para arrecadar milhões de dólares para o meio ambiente.

Além disso, o youtuber lançou o MrBeast Burger — do qual agora busca se desvincular — e uma linha de lanches chamada Feastables.

Recentemente, ele comprou a startup Vouch, plataforma que quer ser o LinkedIn para a contratação de criadores de conteúdo. O valor da aquisição não foi divulgado.