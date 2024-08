Queda de avião em Vinhedo: Quem é a Voepass, antiga Passaredo

Um avião da Voepass, antiga Passaredo, caiu na região de Vinhedo, interior de São Paulo, no início da tarde desta sexta-feira, 9. O avião tinha 62 pessoas a bordo — 58 passageiros e 4 tripulantes. O avião teve uma queda rápida e fez uma curva brusca antes de atingir o solo. Não há sobreviventes.

A Voepass é uma das principais companhias de aviação regional do país e tem sede em Ribeirão Preto, no interior paulista. Criada em 1995 como Passaredo, a empresa adotou o nome de Voe Pass em 2019, após adquirir a MAP Linhas Aéreas, conhecida na região norte do país.

A empresa tem como base a Viação Passaredo, que começou a operar viagens rodoviárias em 1978. Quase duas décadas mais tarde, o fundador do grupo, José Luiz Felício, decidiu entrar no mercado de aviação, inaugurando a Passaredo Transportes Aéreos em 1995.

À época, com duas aeronaves, a Passaredo fazia viagens a municípios como Ribeirão Preto, Goiânia, Brasília, São Paulo e Curitiba.

A companhia opera com aeronaves de modelo turboélice comercial bimotor de médio porte. Os veículos são conhecidos como ATRs, nome da fabricante, a franco-italiana Avions de Transport Régional (ATR). A companhia opera apenas aeronaves de modelo ATR 72, versões 500 e 600.

A empresa tem 47 destinos, e a maior parte de suas operações está no aeroporto Dr. Leite Lopes, em Ribeirão Preto, e no aeroporto Internacional de Guarulhos. A companhia tem parceria com Gol e Latam (o chamado code share) para que as duas companhias aéreas vendam passagens para destinos operados pela Passaredo.

Segundo dados da Anac, a agência reguladora da aviação civil brasileira, a Voepass transportou 397.634 passageiros de janeiro a junho de 2024, o que deu à companhia uma fatia de 0,9% do mercado brasileiro. No período, a companhia aérea que mais transportou passageiros no país foi a Latam, com 16.745.261 passageiros (37,9% do mercado).

Após cinco anos, a Passaredo saiu de uma recuperação judicial em 2017. Dois anos mais tarde, em agosto de 2019, anunciou a aquisição de 100% do controle societário da empresa MAP Linhas Aéreas. Com a transação, a companhia aérea consolidou operações em São Paulo e ganhou voos em Congonhas e Guarulhos além de ter expandido a presença nos estados da região Norte. Em junho de 2021, a operação da MAP foi vendida à Gol por 28 milhões de reais.

O que aconteceu?

De acordo com a TV Globo, a Polícia Militar também foi acionada às 13h28 no bairro de Capela, próximo à rodovia Miguel Melhado de Campos (SP-324), e enviou equipes ao local. A Defesa Civil informou que a aeronave caiu perto de algumas casas. Ainda não há informações de vítimas.

Hospitais de Vinhedo e da cidade vizinha, Valinhos (SP), estão sendo preparados para receber possíveis feridos. O Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil e a Polícia Militar estão atuando no atendimento à ocorrência.

Em nota, o governo de São Paulo informou que o governador Tarcísio de Freitas, que estava em Vitória (ES) para reuniões do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud), está retornando para o estado de São Paulo e vai para o município de Vinhedo acompanhar os trabalhos das equipes de resgate. O governador do Paraná, Ratinho Jr, e investigadores da Aeronáutica também estão a caminho do local do acidente.

Quantos passageiros estavam no avião?

Procurada pela EXAME, a Voepass informou em nota que estavam a bordo 58 passageiros e quatro tripulantes na aeronave. A companhia está investigando o caso com as autoridades, mas ainda não tem informações sobre a situação das vítimas.

Veja a seguir a íntegra da nota da Voepass sobre o acidente:

A VOEPASS Linhas Aéreas informa a ocorrência de um acidente envolvendo o voo 2283- avião PS - VPB, nesta terça-feira, dia 09 de agosto, na região de Vinhedo/SP. A aeronave decolou de Cascavel/PR com destino ao Aeroporto de Guarulhos, com 58 passageiros e 4 tripulantes a bordo.

A VOEPASS acionou todos os meios para apoiar os envolvidos. Não há ainda confirmação de como ocorreu o acidente e nem da situação atual das pessoas que estavam a bordo.

A Companhia está prestando, pelo telefone 0800 9419712, disponível 24h, informações a todos os seus passageiros, familiares e colaboradores.