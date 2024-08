Investigadores da Aeronáutica estão a caminho de Vinhedo para avaliar acidente de avião

A Força Aérea Brasileira (FAB) informou que está a caminho do local onde a aeronave da companhia aérea Voepass, antiga Passaredo, caiu no interior de São Paulo, em Vinhedo, nesta sexta-feira.

Investigadores do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) e do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA IV) vão ao local para realizar a ação inicial da ocorrência.

Moradores de Vinhedo filmaram o momento em que um avião caiu na região do bairro Capela. Em uma das gravações feitas, compartilhada no "X, antigo Twitter, é possível ver a aeronave girando no ar enquanto cai. Um morador assustado com o avião em chamas a poucos metros da sua casa, pede para os vizinhos terem cuidado, com medo de uma explosão. Ao todo, 62 pessoas estavam a bordo.

— Cuidado que vai explodir aí — disse um morador, que fez a gravação a poucos metros do avião, já em chamas.

O avião bimotor teria partido de Cascavel, no Paraná, com destino a Guarulhos, na Grande São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros de São Paulo, a queda ocorreu às 13h25 na rua Edueta, na altura do número 2.500. O local é próximo da rodovia Miguel Melhado de Campos (SP-324). Sete equipes estão empenhadas no resgate.